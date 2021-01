Paola Barale ha dichiarato di non essere più cercata dalla tv italiana. Sembra che non ci siano ruoli adatti e lei e così, dopo il reality show “Flight 616” e l’apparizione a “L’Isola dei Famosi” nel 2017, ci sono state alcune interviste ed ospitate ma nulla di più. Oggi ci occupiamo del suo stile metropolitano senza età.

La conduttrice piemontese è residente a Milano da moltissimi anni e posta spesso in Instagram video dal suo appartamento. Da due giorni molti siti di gossip riportano la reazione pubblicata sul profilo social dalla conduttrice nei confronti delle frasi pronunciate da Alfonso Signorini nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Intanto guardiamo il suo stile.

Paola Barale, parola d’ordine: coerenza

Per la bella Paola esprimere il proprio pensiero è importante tanto quanto vestirsi come le pare, sempre e comunque. Forse anche per questo continua a piacere così tanto al pubblico. Di seguito le parole pubblicate dalla showgirl: “Parole più che condivisibili, ma mi sfugge qualcosa… Signorini, l’altra sera, durante la puntata del Gf Vip denuncia con grande impeto e sicuramente a ragione, un cattivo esempio di “brutta televisione”. Lo ha ripetuto piu’ volte il direttore di “Chi” riferendosi alle esternazioni di bassissimo livello di uno dei concorrenti del programma, urlando giustamente alla necessità di porre fine alla mancanza di rispetto nei confronti della donna. Tutto questo mi suscita una domanda… Non e’, forse, anche una forma di mancanza di rispetto, un brutto esempio di comunicazione e, non ultimo, di mercificazione del corpo femminile sbattere in prima pagina, su giornali e riviste scandalistiche, foto rubate, senza il consenso, di donne nude o nella loro intimità, spiate e paparazzate, pur di vendere qualche copia in più?”.

Stile alternativo ma non troppo

L’abito Ganni nell’immagine sopra è un po’ diverso da quello di Paola “edizione Mattel” ma è chic, scontato a 174 euro, ed ovviamente un classico intramontabile da inserire nel nostro armadio quanto prima. Il volume sulle maniche richiama la tendenza Eighties in corso da un paio d’anni a questa parte e la femminilità traspare dai dettagli.

In una puntata del programma trasmesso su Tv 8 “Name That Tune – Indovina la canzone“, Paola ha indossato un completo rosso molto grintoso, soprattutto per la scelta di abbinarlo a maglia a rete e top. Mentre per addominali simili l’unica soluzione resta l’allenamento costante, per lo stile la si può imitare con la proposta di Tagliatore per 420 euro, che consiste in un tailleur in tinta unita basic, la giacca ha il collo con revers, maniche lunghe e doppiopetto con bottoni dorati e taschino. L’interno è completamente foderato e la vestibilità è ottima.

Per la signora Barale la coerenza è fondamentale nella vita e nello stile che, fondamentalmente, non ha mai cambiato. Agli outfit analizzati bisogna aggiungere un paio di anfibi neri (stupendi quelli di Prada con il “porta rossetto”), pantaloni larghi e canotte maschili. Non dimenticate lo sport, un corpo tonico come il suo non si compra.

Silvia Zanchi