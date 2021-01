Anche se può sembrare un paradosso ai bambini fa bene giocare all’aperto anche d’inverno. Scopriamo i motivi.

Spesso si compie l’errore di pensare che il freddo faccia ammalare. E allora come si abbassano le temperature tanti genitori preferiscono trascorrere il pomeriggio in casa anziché fuori per paura che il bambino possa prendersi l’influenza.

Niente di più errato, infatti, basta vestirsi bene e seguire alcuni piccoli accorgimenti. È infatti molto meglio giocare all’aria aperta anche d’inverno che stare chiusi in una stanza, magari insieme a tanti altri bambini. A sostenerlo anche una nutrita schiera di pediatri.

A far ammalare, infatti, contrariamente a quanto si possa pensare, non è il freddo ma i virus e i batteri che circolano negli ambienti chiusi. E visto che d’inverno siamo più propensi a stare in casa o comunque al chiuso a causa del freddo sarà più facile farli circolare. Scopriamo allora i motivi per cui per i bambini è meglio giocare all’aperto anche d’inverno.

Ecco perché ai bambini fa bene giocare all’aperto anche d’inverno

Nei paesi nordici lo sanno bene, vedi Svezia, Danimarca e via dicendo. Scopri anche il metodo danese per crescere bambini felici ed essere genitori sereni. Seppur lì sia molto più freddo che da noi i bambini giocano lo stesso all’aria aperta. Anzi, è molto meglio stare fuori, per ammalarsi di meno, che stare al chiuso.

A meno che il bambino non sia già ammalato e allora è bene tenerlo riguardato, in tutti gli altri casi è meglio portarlo al parco o in un giardino e farlo stare fuori anche se fa freddo. Naturalmente dovremo vestirlo in modo che non senta freddo e nemmeno troppo da farlo sudare.

Conoscendo nostro figlio sapremo come dovremo comportarci da questo punto di vista. In ogni caso stare fuori fa bene ai bambini sia dal punto di vista della salute ma anche per lo sviluppo psicofisico.

Vediamo allora tutti i motivi per cui è meglio far giocare i bambini all’aperto anche d’inverno e se fuori fa freddo.

1) All’aperto circolano meno virus e batteri che invece trovano un habitat ideale nei luoghi chiusi e affollati. Ecco perché quando si fa la scelta del nido o della scuola materna è sempre bene prenderne uno dove c’è un piccolo giardino interno così che i bambini possano giocare anche all’aperto.

2) Si rafforza il sistema immunitario. I bambini che giocano all’aperto anche in inverno si ammalano meno questo perché sviluppano maggiore vitamina D grazie ai raggi solari. Saranno quindi meno soggetti a malanni stagionali ma anche alle allergie.

3) Fanno più movimento. Questo oltre a far bene al corpo e alla mente li tiene lontani dalla pigrizia e dal pericolo di incorrere in sovrappeso e obesità cosa che invece può svilupparsi stando per molte ore fermi, attaccati alla tv o ad altri dispositivi elettronici, magari consumando anche cibo spazzatura.

4) Stanno a contatto con la natura. Questo è molto importante per una loro crescita sana e per il loro sviluppo cognitivo. Possono toccare con mano gli oggetti che si trovano in natura e di conseguenza apprendere il mondo. Ad esempio la corteccia dell’albero, una foglia, giocare con le lumache, annusare i fiori, conoscere le stagioni. Non solo si arricchisce anche il loro lessico perché impareranno man mano anche tanti nuovi termini come freddo, caldo, umido, molle ecc. E i genitori in questo caso non dovranno aver paura che il bambino si sporchi. È normale che lo faccia, basterà vestirlo in maniera adeguata. Se è bagnato impermeabile e calosce. Se fa freddo maglione di lana, giacca a vento, collo coperto e cappellino. Insomma basterà adeguarsi alla stagione.

5) È divertente. C’è poco da fare stare fuori piace a tutti i bambini. Correre, saltare, muoversi i piccoli ne hanno bisogno e non possiamo rinchiuderli tutto il giorno dentro casa. Inoltre, per bambini che vanno a scuola stare all’aperto è un’ottima valvola di sfogo per rilassarsi dopo gli impegni scolastici.

E in tutto ciò cosa ne pensano gli esperti? I pediatri in genere sono assolutamente concordi nel sostenere la bontà del giocare all’aperto anche se fa freddo e quindi d’inverno.

E Covid-19 permettendo cerchiamo di portare quanto più possibile i bambini all’aria aperta e di farli giocare fuori, scegliendo al momento posti non affollati, vista l’attuale situazione di pandemia. Va bene un piccoli giardino o un cortile, a patto che respirino aria fresca.