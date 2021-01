Guendalina Tavassi: “Giulia Salemi arrivista. Ha fatto una cosa orribile”

Guendalina Tavassi, ospite a Casa Chi, si scaglia contro Giulia Salemi: “E’ un’arrivista, mi ha fatto una cosa orribile”.

Guendalina Tavassi, protagonista indiscussa dell’undicesima edizione del Grande Fratello, ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, ha commentato le dinamiche del Grande Fratello Vip e l’atteggiamento di alcuni concorrenti. Oltre ad aver esaltato Tommaso Zorzi, la Tavassi si è scagliata contro Giulia Salemi definendola una “delle poche persone che considera antipatiche”.

Guendalina ha così svelato di non avere molta simpatia nei confronti della Salemi per un episodio accaduto all’interno di una trasmissione condotta da Paola Perego.

Guendalina Tavassi: “Giulia Salemi scavalca le persone e approfitta delle situazioni”

Schietta e senza peli sulla lingua, Guendalina Tavassi, ai microfoni di Casa Chi, il format social del magazine diretto da Alfonso Signorini, svela i motivi per cui non ha molta simpatia nei confronti di Giulia Salemi che, nella casa, sta vivendo la sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli.

“Partiamo dal fatto che questa persona mi sta veramente antipatica, mi stai parlando del nulla. Non mi stanno antipatiche molte persone, ma lei tanto. Lei mi fece una cosa orribile. Non mi piace power e non la stimo, una che parla così già non mi piace? C’è un precedente tra noi. Magari lei non si è accorta perché lo fa quotidianamente di scavalcare le persone. Si approfitta anche delle situazioni. Fece una cosa grave in diretta televisiva in uno show di Paola Perego così nessuno poteva dirle nulla”, ha raccontato.

Poi, su invito dei giornalisti, ha raccontato l’episodio incriminato: “Eravamo in diretta ospiti dalla Perego. Parlando durante il talk la Perego in pubblicità mi si avvicinò e mi disse ‘Guenda mi farebbe piacere averti ospite anche sabato prossimo’. Quindi appena rientriamo dalla pubblicità io presenterò la puntata della settimana successiva e tuda sola dirai ‘e ci sarò anche io in diretta con Paola’. Tornando Giulia Salemi prese il microfono e disse: ‘Ci vediamo sabato con Giulia Salemi’”.

Un gesto che ha lasciato senza parole la Tavassi: “Quel gesto in diretta è stato brutto. L’avesse in diretta perchè nessuno le avrebbe potuto dire nulla. Sarebbe stato bello se la Perego l’avesse fermata, ma era in diretta e, quindi, per evitare battibecchi non ha potuto fare altro”, ha concluso la Tavassi.