Barbara d’Urso punge Maria De Filippi dopo la “censura” a Uomini e Donne

Barbara d’Urso durante la diretta di oggi di Pomeriggio Cinque ha punto Maria De Filippi dopo la “censura” avvenuta a Uomini e Donne.

Barbara d’Urso, durante il corso della sua carriera, ha ampiamente dimostrato che le cose non le manda a dire. Tant’è che si è sempre dimostrata molto attenta su tutto quello che giustamente le riguarda. Così come lo sono i suoi fedeli telespettatori che non hanno potuto fare a meno di notare la frecciata che la bella conduttrice partenopea ha lanciato a Maria De Filippi dopo la fine di Pomeriggio 5 dopo la censura avvenuta a Uomini e Donne. Che cosa è successo?

Un cavaliere del programma, venuto a conoscere Gemma Galgani, ha sbagliato a menzionare una conduttrice e invece di nominare Simona Ventura per la conduzione di Selfie – le cose cambiano, ha erroneamente fatto il nome della d’Urso e la regia ha deciso di bippare il tutto, ma il gesto è apparso limpido e chiaro agli utenti della rete che hanno prontamente condiviso il tutto sui social e probabilmente, anzi quasi sicuramente, lei avrà avuto modo di vedere il tutto.

Barbara d’Urso ha risposto alla censura a Uomini e Donne durante la diretta di oggi di Pomeriggio 5.

Maria De Filippi, Barbara d’Urso stuzzica: “Io cito tutti”

Barbara d’Urso, nel salutare il suo pubblico per dargli appuntamento a domenica con i suoi due programmi che ormai da anni conduce, ha chiesto in maniera retorica chi andasse in onda dopo la fine del suo programma e dopo qualche attimo di esitazione ha fatto il nome di Gerry Scotti con il suo Caduta Libera.

“Dopo di me chi c’è?” ha chiesto la conduttrice in maniera retorica. “Ah, sì c’è Gerry Scotti” ha proseguito. “Ci tengo a precisarlo perché dopo dicono che io non cito chi viene dopo di me” ha continuato. “Invece IO cito sempre tutti“ ha concluso tagliante, facendo probabilmente riferimento alla “censura” subita durante il corso di Uomini e Donne.

Grazie per averci seguito a #noneladurso ieri sera dopo un mese di assenza! Siamo tornati e ci avete regalato i nostri picchi di oltre il 22%,di 3mln di spettatori con 9mln di contatti! Siamo felici di portare tanta informazione in questo momento complicato! pic.twitter.com/vNVn9dhXv6 — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) January 18, 2021

Ringrazio il segretario e presidente Zingaretti, la sottosegretaria alla Salute Zampa e tutti gli ospiti intervenuti!I nostri talk sono come sempre i più seguiti!Grazie anche per i risultati di #DomenicaLive!#daytimeinprimetime #pochissimaspesagrandissimaresa #colcuore❤️ — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) January 18, 2021

Barbara d’Urso ha lanciato una frecciata a Maria De Filippi oppure si è trattata di una semplice coincidenza e niente di più? Ai posteri l’ardua sentenza.