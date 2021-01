Pierpaolo Pretelli si lascia andare ad una splendida dichiarazione d’amore nei confronti di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip.

Pierpaolo Pretelli si lascia andare ad una splendida dichiarazione d’amore nei confronti di Giulia Salemi. Il feeling tra l’ex velino di Striscia la Notizia e l’influencer è sempre più forte e, complice un sabato sera di festa, i due si sono ritrovati in piscina dove, dopo aver ascoltato diverse canzoni di Cesare Cremonini, si sono lasciati andare ai sentimenti.

Pierpaolo ha ammesso di essere pronto ad accogliere Giulia nel suo mondo considerandola la persona giusta ad accettare anche il suo essere padre. Pretelli, inoltre, è pronto ad impegnarsi a dimostrarle amore.

Pierpaolo Pretelli, dichiarazione d’amore a Giulia Salemi: “Hai tutte le carte in regola per entrare nel mio mondo”

Pierpaolo Pretelli parla a cuore aperto a Giulia Salemi elogiando la sua maturità e la sua capacità di capire il suo essere padre. “Mi sono messo in gioco perché ci credevo. Non avrei investito sentimenti per non ricevere nulla. Io do tantissimo, ma se mi levi delle cose cui tengo mi ritiro”, ha detto Pierpaolo disposto a raccontarsi come non mai.

Pierpaolo, così, spiega a Giulia di aver avuto diverse frequentazioni dopo la fine della storia con Ariadna Romero che ha raccontato tutta la verità sulla fine della loro storia. Tutte, però, sono finite perchè non riusciva a sentirsi capito anche nel suo essere padre. Cosa che, invece, Giulia capisce.

“Per me mio figlio è tutto e io sento che tu lo capisci che lui è sopra tutto. Si trova su una piattaforma parallela ma diversa da quella in cui potresti essere tu. Io ti darei tanto comunque a prescindere dall’amore che darò a mio figlio che è una cosa a parte e quello devo essere io bravo a fartelo capire secondo me. Spero che le mie sensazioni e il mio istinto non mi abbia fatto sbagliare nella scelta che ho fatto perché so chi ho di fronte e lo sento anche dagli abbracci… da tutto, a volte non serve nemmeno parlare. Ho bisogno di amore e di sentirmi importante per qualcuno, nient’altro”, aggiunge Pretelli emozionando Giulia.

Di fronte alle parole importanti di Pierpaolo, anche Giulia abbassa le difese. “Spero di essere felice, serena, non giudicata, ma amata e compresa. A differenza tua, che sei facilmente leggibile, perché sei un buono, io sono complessa. Non so cosa tu mi abbia fatto, ma mi hai permesso di fidarmi, di lasciarmi andare e di provare emozioni vere ed intense”.

“Hai tutte le carte in regola per entrare nel mio mondo”, conclude Pierpaolo che è sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta nel lasciarsi andare con lei.