Rosalinda Cannavò scoppia in lacrime: batosta in diretta per il fidanzato Giuliano

Rosalinda Cannavò ha gelato il suo fidanzato Giuliano durante la diretta del Grande Fratello Vip dopo la proposta di lui di andare a vivere insieme per poi scoppiare in lacrime una volta rientrata in casa dai suoi compagni di viaggio.

Rosalinda Cannavò, durante questa quinta edizione del GF Vip, ha fatto un vero e proprio viaggio dentro se stessa e non solo un percorso televisivo. L’attrice era entrata con il suo nome d’arte Adua Del Vesco per poi scegliere di utilizzare il nome che le avevano dato i suoi genitori alla nascita, mettendo in dubbio, durante il corso di questa decisione, non solo se stessa ma anche le persone che la circondano e che da sempre fanno parte della sua vita.

Tra questi, ovviamente, c’è anche il suo fidanzato Giuliano, che purtroppo non ha avuto lo stesso lieto fine di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, su cui la concorrente ha riflettuto a lungo. Rosalinda, infatti, durante il corso di queste settimane ha rivelato di avere molti dubbi sulla sua relazione, che ormai dura da 10 anni, in quanto si aspetta da questo rapporto una svolta.

Questa sera lui ha provato a darle la svolta che lei tanto desiderare, regolandole le chiavi di casa sua, ma contro ogni previsione per lui lei è rimasta piuttosto fredda. Quasi come se non fosse contenta del passo avanti fatto da lei. Rosalinda Cannavò ha gelato il fidanzato Giuliano affermando di essere piuttosto confusa per accettare o meno la sua proposta e che ha bisogno di chiarirsi con lui senza l’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5.

Qualcosa è cambiato in Rosalinda. La sua relazione durerà ancora? Le nuove consapevolezze maturate nella Casa le faranno voltare pagina? #GFVIP pic.twitter.com/C1wIHB9U76 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 25, 2021

Giuliano regala le chiavi di casa sua a Rosalinda Cannavò. Lei: “Sono confusa”

C’è ancora un futuro per Giuliano e Rosalinda? Alcune certezze sembrano sparire, le basi iniziano a tremare… #GFVIP pic.twitter.com/J1hWsfLaGz — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 25, 2021

Giuliano è rimasto piuttosto spiazzato dalle parole della sua fidanzata, anche se poi ha provato subito a riprendersi, affermando che non si aspettava una reazione diversa da parte sua e che anche lui, come lei, ha affrontato un momento buio sulla loro relazione e che è riuscito ad uscirne fuori perché crede nel loro amore. Per questo motivo l’ha invitata a prendere le chiavi che lui le ha lasciato, in segno della sua proposta.

Adua Del Vesco, che ha affrontato una puntata difficile anche a causa del nuovo prolungamento del reality, non appena rientrata nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiata in lacrime in quanto non si aspettava di ritrovarsi il suo fidanzato fuori dalla casa più spiata d’Italia e che ha paura di averlo fatto soffrire a causa della sua reazione fredda di fronte alla proposta che da tempo aspettava nonostante lei abbia dichiarato di esserne stata felice.

“Ho bisogno di tempo. Ho bisogno di un attimo di tempo”. #GFVIP pic.twitter.com/34PlL44tx4 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 25, 2021

In studio, purtroppo, nessuno è sembrato credere in questa relazione, convinti più che mai che il loro amore sia arrivato al capolinea. Sarà realmente così o i due si chiariranno dopo la fine del GF Vip?