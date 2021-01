Stefania Orlando, il marito Simone Gianlorenzi ammette: “Sono preoccupato”

Il marito di Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi, intervistato a Casa Chi, ha svelato di essere preoccupato per lei a causa del nuovo prolungamento della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Stefania Orlando, insieme agli altri concorrenti che hanno avuto modo di poter iniziare quest’avventura al GF Vip durante i primi giorni di settembre, inizia ad essere abbastanza provata di trascorrere i suoi giorni sotto l’occhio vigile delle telecamere di canale 5 e vorrebbe tornare ai suoi affetti e alla sua vita di sempre.

Tant’è che di recente ha avuto un crollo insieme a Tommaso Zorzi e i due starebbero addirittura pensando di voler abbandonare il programma prima della finale, che dovrebbe andare in onda, salvo imprevisti visto che il programma sarebbe dovuto terminare i primi di dicembre, il 1 marzo. Per questo motivo suo marito, Simone Gianlorenzi, in collegamento con Casa Chi, ha confidato di essere molto preoccupato per lei e come reagirà quando sarà il momento di tornare alla vita reale. Dopo 5 mesi all’interno del reality show non sarà affatto facile.

“Purtroppo lei non ha preso bene il nuovo prolungamento del reality show” ha esordito Simone. “Per me la sua esperienza può durare anche un anno, ma l’importante è che io la veda felice e con il sorriso, che stia bene. Se deve stare male, e viversi male queste ultime settimane, preferisco torni a casa“ ha prosegui il musicista. “Io ho paura per la sua incolumità psicologica. Vivere per tanti mesi in una situazione come quella in cui si trova adesso non è facile, si avverte molta pressione” ha confidato. “Per questo motivo sono molto preoccupato anche per quando ritornerà a casa“ ha osservato. “In questo momento mi trovo in una situazione in cui ho solo tante domande, ma senza alcuna risposta” ha aggiunto.

“Mia moglie è dotata di una forte personalità e pur di rimanere fedele a se stessa ha preferito rinunciare a tante cose nella sua vita“ ha poi proseguito. “Stefania è una donna con una forte personalità, ma al tempo stesso è molto fragile ed ha bisogno di continue sicurezze” ha ammesso. “Nella vita di tutti i giorni ci sono io a sostenerla, nella Casa invece sono contento abbia trovato Tommaso perché tra loro è nato un bellissimo legame che va oltre il semplice gioco” ha concluso il marito di Stefania Orlando, tra l’altro sua moglie almeno per il momento ignora le dichiarazioni spiazzanti rilasciate da suo fratello, che ha lanciato un appello alla produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Simone Gianlorenzi sull’ex marito di Stefania Orlando: “Ci siamo sentiti”

Simone Gianlorenzi, oltre a svelare quello che è il suo punto di vista in merito al nuovo prolungamento del Grande Fratello Vip, ha rotto anche il silenzio in merito alla situazione che vede Stefania Orlando contro Andrea Roncato. Il musicista, durante il corso del collegamento, ha rassicurato tutti i fan della conduttrice, rivelando di aver avuto modo di poter sentire Roncato e di chiarire le cose tra loro lontano dall’occhio delle telecamere e che al momento ogni cosa sembra essere ritornata come prima.

“Andrea è un uomo appartenente al mondo dello spettacolo. Non credo sia una persona sprovveduta, semplicemente sono del parere che si sia fatto sopraffare da un mondo che non gli appartiene, ovvero quello dei social” ha esordito il marito di Stefania, facendo riferimento alle recenti dichiarazioni dell’attore. “Purtroppo si è confrontato con un mondo che non conosce bene. Sui social a volte è meglio restare in silenzio che parlare perché dopo in maniera inevitabile si scatena un meccanismo dove continui a sprofondare sempre di più” ha osservato.

“Lui è una brava persona e onestamente gli voglio bene. Per questo motivo ho invitato i fan di mia moglie a non attaccarlo più. Lui si è visto arrivare una quarantina ed ha iniziato a tirare fuori delle parole pesanti per difendere la sua persona” ha ammesso. “Ha un po’ perso la testa e quando non sei pratico di queste cose ti lasci trascinare. Io ho voluto fare quel gesto per dimostrargli tutta la mia vicinanza” ha dichiarato per poi ammettere di aver avuto modo di poterlo sentire in privato, lontano dall’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5.

“Abbiamo avuto modo di poterci sentire in maniera telefonica e ne abbiamo approfittato per confrontarci su quello che stava succedendo” ha spiegato. “Io gli ho dimostrato tutta la mia vicinanza e siamo detti che quello che pensiamo in questi giorni. Lui mi ha ribadito che tifa per Stefania e spera che non abbandoni il programma, dicendomi che era davvero molto felice del suo percorso all’interno del programma” ha svelato Simone. “Ci siamo promessi che una volta terminata la sua esperienza al Grande Fratello Vip, ci saremmo visti tutti insieme“ ha concluso, in modo tale da poter rasserenare, qualora la produzione scelga di mostrarle certe dichiarazioni, anche Stefania visto che era stata male per Andrea Roncato.

Simone ha concluso quest’intervista in collegamento con Casa Chi svelando se dopo l’esperienza di Stefania Orlando nella Casa, volesse provare anche lui quest’esperienza e lui non si è di certo risparmiato: “Non nascondo che mi piacerebbe tentare, ma per portare la cultura dei grandi musicisti al pubblico, visto che io insegno e ho voglia di potare la mia esperienza. Parteciperei per questo motivo“.

Amici questi è il compleanno più assurdo e straordinario di sempre. Il vostro affetto e amore incondizionato mi travolgono come una valanga. Non riuscirò mai a risp a tutti ma vi amo potente. Siete luce pura e vita, siete meraviglia assoluta. Grazie di cuore #gfvip #sovip #tzvip — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) January 27, 2021

Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, ha provato a fare chiarezza non solo sul percorso di sua moglie, ma spera di poter concludere finalmente il capitolo che la vedrebbe schierata contro il suo ex marito Andrea Roncato e viceversa, visto che tra di loro c’è un sincero sentimento di affetto e hanno sofferto entrambi a causa di quello che è successo in questo periodo. Fortunatamente, però, tutto sembra essersi chiarito.