Gianni, fratello di Stefania Orlando, a cuore aperto: “L’ho cercata per anni”

Stefania Orlando ha un fratello “segreto”. Gianni, questo è il suo nome, a Domenica Live da Barbara d’Urso ha raccontato la triste verità sul loro passato, lanciando un appello alla concorrente del Grande Fratello Vip.

Stefania Orlando è senza alcun dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. Nelle scorse ore la conduttrice è tornata al centro dell’attenzione mediatica non solo per il suo percorso nella casa più spiata d’Italia ma anche perché sul settimanale DiPiù è stata pubblicata la lettera di suo fratello Gianni Orlando.

L’uomo ha annunciato di essere legato alla conduttrice, ma che nessuno sa della sua esistenza nonostante siano fratelli perché hanno la stessa mamma. Gianni ha raccontato che purtroppo non è mai riuscito a costruire un rapporto con Stefania, che stasera vorrebbe abbandonare il programma, e con l’altro fratello Fabio perché è stato mandato in collegio per ben molti anni e quando ritornava a casa veniva presentato ai suoi fratelli come un amichetto che era venuto a trovarli per giocare con loro.

Ieri, negli studi di Domenica Live, il fratello di Stefania Orlando ha rotto il silenzio raccontando non solo del suo doloroso passato, ma lanciando anche un appello alla concorrente di Alfonso Signorini per poter provare ad avere un rapporto tra fratelli. Rapporto che sembrerebbe non esserci mai stato.

Gianni Orlando: chi è il fratello “segreto” di Stefania Orlando

Gianni Orlando ha deciso di raccontare la sua dolorosa storia ai microfoni di Barbara d’Urso, nella speranza che il suo messaggio possa arrivare chiaro e forte al Grande Fratello Vip. In modo tale che sua sorella possa finalmente sentire ciò che lui ha da dire e quel desiderio di poterla riabbracciare che da anni cova dentro il suo cuore.

“In un primo momento eravamo soltanto io, mamma e papà. Lui non era il mio padre biologico, ma il nuovo compagno di nostra madre che scelse di adottarmi e di darmi il suo cognome” ha esordito l’uomo ai microfoni di canale 5. “Dopo qualche tempo è nato Fabio, l’altro nostro fratello, e poi Stefania. Io e lei abbiamo 16 anni di differenza, mentre tra lei e Fabio corrono soltanto 2 anni“ ha proseguito con la sua testimonianza. “Quando avevo 7 anni sono stato mandato in collegio perché lavorando entrambi i miei genitori non potevano tenermi a casa” ha raccontato. “Inizialmente sembrava tutto così bello ma con il passare del tempo mi sono accorto che in realtà non lo era affatto” ha aggiunto.

“In collegio ci trascorro un bel po’ tempo. Precisamente ci resto fino a 16 anni e raramente riuscivo a vedere i miei fratelli“ prosegue con la sua testimonianza il fratello di Stefania Orlando, tra l’altro ieri suo marito ha rivelato che cosa si sono detti durante l’ultima telefonata concessa dagli autori del Grande Fratello Vip. “Erano poche le volte in cui riuscivo a tornare a casa. Anche perché durante il primo periodo trascorso in collegio nemmeno potevo vederlo, mentre nella seconda parte potevo tornare ogni tanto la domenica a casa” ha raccontato. “Non venivo trattato bene, non voglio scendere nei particolari ma non erano bei momenti“.

“C’è stato un periodo in cui ho provato e riprovato ad avere un approccio, un riavvicinamento verso i miei fratelli, ma non c’è stato modo” ha poi ripreso il discorso. “Quando eravamo piccoli, i nostri genitori non gli dicevano che ero loro fratello, ma si limitavano a dire che ero un amichetto con cui giocare” ha proseguito. “Penso abbiano scoperto tutta la verità una trentina di anni. Sono riuscito a vedere Stefania l’estate scorsa, ma per 5 minuti tipo, mentre ero con Fabio. Lei aveva da fare come al solito“ ha aggiunto. “Anche quando andavo a trovare i nostri genitori, lei restava solo un’oretta e poi se ne andava. Stava via tanto tempo” ha continuato. “Un giorno mi sono fatto coraggio e ho chiesto a nostra madre per quale motivo diceva che io ero soltanto un amichetto. Lei che cosa mi ha risposto? Ha detto cose che una mamma non dovrebbe dire mai“.

“Non voglio tornare indietro, mi farebbe ancora più male” ha poi continuato il discorso. “L’ultima volta che ho parlato con Stefania risale nel 2007. Io non sono nemmeno stato invitato al matrimonio. Suo marito. Simone, lo avrò visto qualche volta, ma sempre di sfuggito. Ho avuto modo di conoscere anche Andrea Roncato. Insieme abbiamo trascorso una settimana, c’erano anche i miei figli” ha confidato. “Io e Stefania siamo stati bene, anche se per poco tempo. Quando sono tornato a casa e l’ho richiamata, niente” ha aggiunto amareggiato. “Ho provato più volte a cercarla, ci ho provato 20 anni senza alcun risultato. Sono del parere che però la colpa non sia sua, ma è stata una responsabilità di nostra madre”.

“L’unica cosa che mi sento di dire a mia sorella Stefania è che io non voglio fare male a nessuno“ ha poi concluso. “Da lei cerco soltanto un abbraccio. Non abbiamo nemmeno una foto che ci ritrae insieme. Io vorrei avere un rapporto con entrambi i miei fratelli, mi mancano. Ho anche due figli, che sono anche i loro nipoti. L’ultima volta che li avranno visti sarà stato il 2007” ha aggiunto il fratello di Stefania Orlando a Domenica Live, raccontando un inedito retroscena riguardante la famiglia della conduttrice. Retroscena che lei, dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia dai primi di settembre, non aveva ancora raccontato ai suoi compagni di viaggio a cui ha rivelato ogni sua sfaccettatura.

Alfonso Signorini, durante il corso della diretta di questa sera al GF Vip, farà vedere alla sua concorrente i pezzi più importanti dell’intervista realizzata da Gianni Orlando a Domenica Live, dandole l’opportunità di poter replicare di fronte a quanto affermato sul loro rapporto e sulla storia della loro famiglia? Sicuramente, qualora il conduttore sceglierà di affrontare questo delicato argomento, Stefania Orlando non si risparmierà raccontando la sua versione della storia.