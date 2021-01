Stefania Orlando, il marito Simone: “L’ho sentita, ha pianto per Andrea Roncato”

Il marito di Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi, a Live Non è la d’Urso ha rivelato che cosa si sono detti quando l’ha telefonata al Grande Fratello Vip in merito al secondo prolungamento del reality show di canale 5.

Stefania Orlando non sta passando un bel periodo nella casa più spiata d’Italia per ben due motivi. Il primo è venuta a conoscenza che il GF Vip subirà un nuovo prolungamento, quando in un primo momento sarebbe dovuto finire ai primi di dicembre e forse andrà in onda fino alla fine di febbraio, e il secondo è che non ha preso bene le dichiarazioni rilasciate da Andrea Roncato, suo ex marito, sul suo conto.

Stefania ha avuto un crollo, tant’è che pensa di abbandonare domani il programma, ma nel corso di questi giorni ha avuto modo di poter sentire suo marito Simone Gianlorenzi e lui, ospite questa sera a Live Non è la d’Urso, ha rivelato che cosa si sono detti, precisando che come lui ha avuto modo di poterla sentire, anche tutti gli altri concorrenti, in vista del nuovo prolungamento, hanno avuto la possibilità di poter sentire i loro cari per avere un confronto o un supporto morale su cosa fare vista di questa decisione da parte della produzione di canale 5.

Simone ha rivelato a Barbara d’Urso che si sono detti durante quella telefonata, anticipando che Stefania Orlando ha pianto per Andrea Roncato.

Simone Gianlorenzi: il retroscena su Stefania Orlando al GF Vip

Simone Gianlorenzi ha rivelato che Stefania Orlando inizia a sentire la pressione e lo stress al Grande Fratello Vip, visto che ormai è rinchiusa insieme ai concorrenti storici dai primi giorni di settembre e non è sicuramente facile continuare a reggere certi ritmi. Inoltre suo marito, durante il corso di una telefonata ascoltata da un autore del programma, ha rivelato di averle raccontato cos’è successo da quando Andrea Roncato ha rilasciato quelle dichiarazioni sul suo conto proprio a Live Non è la d’Urso.

Il musicista ha confidato di averle detto che Andrea, dopo l’intervista su canale 5, è stato pesantemente attaccato dal popolo della rete, che l’ha prontamente difesa. Stefania ha pianto per lui, profondamente dispiaciuta per l’odio che il pubblico gli sta riservando. Segno che nonostante le varie incomprensioni, la conduttrice gli vuole ancora bene e non vuole che lui stia male in questa situazione, visto che Simone le ha riportato che purtroppo ha difficoltà a gestire questa situazione.

Stefania Orlando dopo il Grande Fratello Vip, che è rimasta spiazzata da Giulia Salemi, avrà sicuramente modo di chiarirsi in privato con il suo ex marito e magari chissà che questa situazione non possa aiutarli a riavvicinare i loro rapporti, visto che entrambi si vogliono un gran bene.

“Lei è molto dispiaciuta per Andrea Roncato” @SimoGianlorenzi racconta la telefonata con sua moglie Stefania Orlando #noneladurso #GFVIP pic.twitter.com/NMHJHNuugC — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) January 24, 2021

Simone Gianlorenzi a Live Non è la d’Urso non ha potuto fare a meno di supportare sua moglie, che non sta passando un periodo facile, ed è pronto a rispettare qualsiasi sua scelta.