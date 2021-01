Tommaso Zorzi e Stefania Orlando si ritirano dal GF Vip? Lei ammette tutto

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando vogliono ritirarsi da questa quinta edizione del Grande Fratello Vip? La conduttrice ha svelato tutto a Rosalinda Cannavò.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono due dei protagonisti assoluti di questa quinta edizione del GF Vip. I due, quasi in simbiosi, hanno iniziato questo percorso insieme e probabilmente arriveranno a concluderlo, a distanza di mesi, insieme ma non come il pubblico avrebbe voluto.

Da quando l’influencer ha iniziato a insospettirsi sulla reale durante del programma, che in un primo momento doveva concludersi a dicembre per poi passare ai primi di febbraio e poi spostarsi ancora a fine mese, ha iniziato ad incupirsi, manifestando una certa ansia.

Questa reazione non è nata soltanto in lui, ma anche in altri concorrenti. In particolar modo quelli che hanno iniziato questo percorso durante i primi giorni di settembre e che iniziano ad avvertire una certa pressione psicologica. In quanto vorrebbero tornare alla vita di sempre e riabbracciare i propri affetti. Dello stesso parere è anche la conduttrice che, dopo essere rimasta spiazzata da Giulia Salemi, ha raccontato tutto a Rosalinda Cannavò, ammettendo di trovarsi nella stessa identica situazione di Tommaso e di voler prendere una drastica decisione in merito.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando si ritirano dal GF Vip? Ecco cosa ha raccontato la conduttrice, prima che la regia tagliasse ogni cosa.

Stefania Orlando, la confessione su Tommaso Zorzi: “Nella stessa barca”

Rosalinda Cannavò era intenta a dipingere un quadro in cucina, quando è arrivata Stefania Orlando. L’attrice ne ha subito approfittato per sapere se anche lei fosse a conoscenza delle intenzioni di Tommaso Zorzi di voler abbandonare il programma.

La risposta di Stefania non si è fatta attendere ed ha ammesso di essere a conoscenza di ogni cosa, confermando che l’influencer vuole abbandonare il programma lunedì prossimo, durante la diretta con Alfonso Signorini. Rosalinda, come potete notare dal video pubblicato in basso, ha prontamente chiesto a Stefania se Tommaso, che ignora cosa sia successo a Giulia De Lellis e Andrea Damante, fosse sicuro di questa sua scelta e lei non ha avuto alcun dubbio, rivelando di trovarsi nella sua stessa situazione:

“Amore non devi dirmi niente perché io sono nella sua stessa e identica situazione” ha replicato Stefania, lasciando senza parole Rosalinda che ha prontamente replicato: “No dai Stefy, anche tu no“. Purtroppo non sappiamo come sia finita la loro conversazione, in quanto la regia ha deciso di tagliare tutto e inquadrare altri momenti, ma lo stesso pensiero sembra essere condiviso da Dayane Mello e tutti quelli che hanno iniziato questo percorso a settembre e che iniziano ad avere, con giusta ragione, voglia di tornare alla normalità. O, almeno, per quanto sia possibile vista la situazione.

COSA STA SUCCEDENDO????? COSA SUCCEDE LUNEDÌ???? DOVE VUOLE ANDARE TOMMASO??? QUAL È LA STESSA SITUAZIONE DI STEFY ORLANDO??? #GFVIP #TZVIP #SOVIP pic.twitter.com/4oJJvONbuY — miriam 🐍 | veleno che muta in medicina (@isideorlando) January 22, 2021

Tommaso e Stefania abbandonano il Grande Fratello Vip durante la diretta di lunedì o gli autori e il padrone di casa riusciranno a farli cambiare idea? Staremo a vedere.