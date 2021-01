Giulia De Lellis e Damante: Tommaso Zorzi ignora si siano lasciati – VIDEO

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati da qualche tempo, ma Tommaso Zorzi, loro amico, a causa della sua partecipazione al Grande Fratello Vip dal mese di settembre, è all’oscuro di tutto e spera che le cose tra loro vadano bene.

Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno formato per molto tempo una delle coppie più amate del piccolo schermo e della rete. Tra i loro sostenitori non ci sono soltanto persone provenienti dal pubblico che da casa segue il tutto, ma anche loro colleghi che con il trascorrere del tempo sono diventati dei veri e propri amici.

E’ il caso di Tommaso Zorzi, che durante il corso della sua esperienza nella casa del GF Vip, non ha mai nascosto di essere molto amico della coppia. Tant’è che ha difeso la bella influencer, che di recente ha lanciato una provocazione su Instagram, in più occasioni dalle critiche mosse dagli altri concorrenti. Senza dimenticare che quando quest’ultimo ha iniziato il suo percorso i primi di settembre, Giulia e Andrea formavano ancora una coppia e lei stava cercando casa a Milano per avvicinarsi al suo compagno, che da tempo vive nel capoluogo lombardo.

Tommaso Zorzi ignora che Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati, in quanto quando il tutto è avvenuto lui era, ed è, ancora nella casa e spera che la loro relazione stia proseguendo a gonfie vele. Il momento in cui lui ha confidato le sue speranze ai suoi compagni di viaggio, in poco tempo e come facilmente immaginabile, è diventato subito virale.

Tommaso Zorzi: “Spero che Giulia De Lellis e Andrea stiano bene”

Tommaso Zorzi si è ritrovato nelle scorse ore a rispondere alle curiosità dei suoi compagni di viaggio, che volevano sapere da lui se fosse a conoscenza di dove vivesse Giulia De Lellis, visto che prima di tornare con Andrea Damante aveva scelto di trascorrere un periodo a Roma con i suoi genitori.

L’influencer, amico dell’esperta di tendenze, ha prontamente risposto alla curiosità degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip raccontando che prima del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, Giulia aveva confidato che stava cercando casa a Milano per stare più vicina ad Andrea. “Doveva trasferirsi a Milano, spero stiano bene insieme“ ha commentato, ignorando che i due si sono lasciati poco dopo e che lei ha iniziato una relazione con Carlo Beretta e che il bel dj veronese ha tuonato affermando di aver ricevuto un torto perché l’imprenditore era un suo caro amico e che Giulia ha replicato a sua volta affermando che si vedevano poche volte l’anno soltanto per giocare a calcetto.

Tommaso spera che GDL e Andrea Damante stiano ancora insieme 💀💀💀 #GFVIP #tzvip pic.twitter.com/RpP30Q4Ig2 — R 🐝 (@innomedeltrash) January 21, 2021

Tommaso Zorzi non sa che cos’è successo tra Andrea Damante e Giulia De Lellis e il web, cattivo più che mai, non veda l’ora di conoscere la sua reazione quando una volta terminata la sua esperienza nella casa vedrà cos’è successo durante la sua assenza in questo lungo e movimentato periodo.