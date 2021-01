Giulia De Lellis lancia una provocazione: “Mi ha tirato una maledizione”

Giulia De Lellis non le manda di certo a dire. Per questo motivo sul suo profilo Instagram ha lanciato una frecciata a chi l’ha criticata in passato.

Giulia De Lellis, fin da quando ha fatto il suo debutto a Uomini e Donne, ha sempre dimostrato di avere un carattere tutto pepe. Tant’è che spesso e volentieri ha sempre detto ciò che pensa senza mezzi termini, non mandandole di certo a dire. Senza però perdere l’educazione che spesso l’ha contraddistingue.

Per questo motivo nelle scorse ore non si è di certo risparmiata, lanciando una sonora frecciata a chi qualche anno fa ha mosso aspre critiche nei suoi confronti. Che cosa ha detto e chi era il bersaglio del suo messaggio?

L’ex fidanzata di Andrea Damante, che ieri non ha apprezzato l’imitazione di Alfonso Signorini di Maria Teresa Ruta, non ha voluto fare nomi, ma ovviamente non sono di certo mancate le supposizioni da parte del popolo della rete, che è riuscito ad individuare non proprio la persona indicata ma il periodo con cui lei ci aveva a che fare, ma partiamo con calma.

Giulia ha fatto notare che nonostante abbia da poco compiuto 25 anni non è ancora riuscita ad imparare come masticare in maniera corretta la gomma da masticare. Un commento che l’era stato fatto qualche anno prima, tant’è che lei stessa, mentre confidava il tutto ai suoi fedeli sostenitori, che questa frase l’avrebbero capita soltanto in pochi, ma attenzione perché la frecciata di Giulia De Lellis non finisce qui.

Giulia De Lellis lancia una frecciata ad un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne? Il gossip

Giulia De Lellis ha proseguito con la sua frecciata sul suo social preferito, affermando che evidentemente se all’età di 25 anni non è riuscita ancora ad imparare a masticare in maniera corretta come masticare una gomma, c’è qualcuno che tanto tempo fa le avrà fatto una maledizione. Ovviamente, sembra quasi scontato doverlo precisare, il tono dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è del tutto ironica e non intendeva realmente che ha subito una maledizione o malocchio da chi non l’apprezzava tempo fa.

“Questo che sto per dire è davvero per pochi” ha esordito la De Lellis, che di recente ha fatto infuriare sua madre. “Ma anche voi avete notato che anche ora che ho 25 anni non ho ancora imparato come si mastica la gomma?” ha chiesto in maniera retorica. “Mi ha tirato una maledizione quella ragazza“ ha aggiunto.

Dopo questa affermazione sul web è partita la caccia per scoprire l’identità di questa persona e Deianira Marzano ha dato una piccola anticipazione su chi potrebbe essere, rivelando che è qualcuno appartenente ai tempi di Uomini e Donne e che si tratterebbe di una ragazza calabrese. Senza però aggiungere il suo nome.

Giulia De Lellis non le ha mandate a dire su Instagram, ma chi è la persona a cui è rivolta questa frecciata? Molto probabilmente lei non tornerà più sull’argomento ma non per questo i suoi fan metteranno fine alla loro ricerca.