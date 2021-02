La frase degli autori su Giulia Salemi indigna il web: il video incriminato

Giulia Salemi sembrerebbe essere stata la protagonista di una pesante frase pronunciata dagli autori del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, e riportata da Tommaso Zorzi ad Andrea Zenga, nei suoi confronti.

Giulia Salemi è tornata di nuovo al centro dell’attenzione mediatica a causa delle dinamiche del GF Vip di Alfonso Signorini. Che cosa è successo questa volta? Purtroppo i rapporti con Tommaso Zorzi sono arrivati ai ferri corti già durante la scorsa diretta e le cose non sono affatto migliorate con il passare dei giorni e in particolare dopo che quest’ultimo ha riportato una frase che gli avrebbero detto gli autori. Frase che la Salemi non ha avuto modo di poter ascoltare, mentre il pubblico della rete sì ed è rimasto profondamente deluso e spiazzato da quanto è successo, ma è iniziato al principio.

Tommaso ha chiesto agli autori una bottiglia di vino e la sua richiesta è stata assecondata. L’influencer però ha voluto condividere il vino soltanto con alcuni concorrenti e non con tutti quanti. Il gesto ovviamente non è passato inosservato di fronte agli occhi di Giulia che ci è rimasta piuttosto male di fronte a tale atteggiamento. In particolar modo quando ha notato che Andrea Zenga, che è stato il protagonista di una rivelazione fatta dalla moglie di suo padre, è stato chiamato per condividere tale momento.

“Anche lui fa parte della combriccola” ha commentato Giulia, che è stata difesa soltanto da Pierpaolo. Gli altri concorrenti hanno però spostato l’attenzione su di lei affermando che quando è solita a lasciarsi andare a qualche bicchiere di troppo e dopo fa dei commenti non proprio molto carini nei confronti di chi la circonda.

Questo aspetto, tra l’altro, sembrerebbe essere stato confermato, secondo quanto riportato da Tommaso Zorzi, anche dagli autori. Questo ha fatto infuriare e non poco il popolo della rete, in quanto hanno trovato il commento degli autori riportato dall’influencer davvero di pessimo gusto.

Tommaso Zorzi: “Gli autori mi hanno detto che Giulia Salemi …”

Tommaso Zorzi non ha preso bene la reazione di Giulia Salemi e dopo questo confronto che c’è stato all’interno della casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip ha confidato a tu per tu con Andrea Zenga che anche gli autori sembrerebbero pensarla nella stessa identica maniera, in quanto gli avrebbero detto che effettivamente la concorrente si lascia andare a qualche bicchiere di troppo perdendo un po’ la sua lucidità.

“Anche gli autori mi hanno detto che hanno notato quando organizziamo le serate lei è una che … una cosa lampante proprio“ ha esordito Zorzi ed Andrea sembrerebbe pensarla nella stessa maniera. Ancora una volta, soltanto Pierpaolo Pretelli, che è stato bacchettato da Antonella Elia, ha preso le sue difese ma ciò che più ha indignato il pubblico non è stato il confronto tra i concorrenti ma le parole che avrebbero utilizzato gli autori contro Giulia Salemi.

Alcuni, però, non hanno nemmeno apprezzato l’atteggiamento assunto da Zorzi, accusandolo di comportarsi come un bambino viziato e che gli autori del GF Vip asseconderebbero tutte le sue richieste.