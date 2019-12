Non tutti sono a conoscenza delle proprietà benefiche dell’olio extra di oliva, ma perchè è così importante per la nostra salute? Scopriamo.

L’olio extra vergine di oliva, conosciuto anche come EVO, rappresenta una grande risorsa del nostro territorio, uno dei prodotti di punta della Dieta Mediterranea, che è alla base dei successi del food italiano nel mondo.

L’italia detiene il primato nel consumo di olio a livello mondiale, è un prodotto alimentare, in forte espansione sui mercati esteri. E’ un condimento che ha diversi pregi non solo alimentari ma anche nel campo della cosmesi.

Scopriamo i pregi dell’olio extra vergine di oliva e qualche curiosità.

Pregi dell’olio extra vergine di oliva

L’olio extra vergine di oliva è un olio del tutto naturale, che nasce dalla spremitura diretta delle olive, senza aggiunta di coadiuvanti tecnologi e sostanze chimiche come solventi.

E’ un olio che dopo l’estrazione delle olive viene filtrato e imbottigliato per poi essere commercializzato, ma solo se supera l’analisi sensoriale. Questa consiste nell’assaggio e nell’analisi olfattiva, che va ad analizzare le centinaia sostanze volatili diverse presente nell’olio.

L’EVO è utilizzato come condimento per ortaggi, verdure, pesce, carni, legumi e cereali. Si definisce un unguento miracoloso per il nostro stomaco, quasi un farmaco naturale.

E’ un condimento che viene definito “alimento funzionale” ed è un vero profumo alimentare, che gli altri oli non hanno, funzionale in quanto ha proprietà benefiche e protettive per l’organismo, solo se inserita in una dieta sana ed equilibrata.

L’olio extra vergine crudo o cotto apporta benessere, salute e piacere al palato, conferendo ad ogni piatto aromi e sapori speciali.

L’olio extravergine di oliva possiede:

acidi grassi insaturi: di cui l’acido oleico che è monoinsaturo;

composti fenolici : sostanze benefiche per il nostro organismo;

: sostanze benefiche per il nostro organismo; tocoferoli

beta-carotene

E’ un alimento che esplica benefici per il nostro organismo, ecco quali:

azione antitumorale

abbassa il livello di colesterolo cattivo

azione anti-infiammatoria

regola la pressione arteriosa

antitrombotica neuroprotettiva

facilita la digestione

contrasta l’invecchiamento cellulare

previene malattie come tumori e ictus

previene l’osteoporosi

Attività antiossidante

Come già ribadito, l’olio extravergine di oliva contiene sostanze a spiccata attività antiossidante, come i tocoferoli e i carotenoidi.

Grazie a queste sostanze l’olio extra vergine di oliva è l’olio vegetale più stabile all’ossidazione, fenomeno cui vanno incontro tutti gli oli durante la loro conservazione, quindi resiste bene al riscaldamento e quando va ingerito trasferisce le sue proprietà ai grassi corporei.

Il quadro lipidico del nostro corpo ne risente in modo positivo, in particolar modo se confrontato con quello rilevato con un prevalente consumo di grassi animali e margarine che fanno aumentare gli acidi grassi saturi che sono deleteri per le nostre arterie.

Infatti rispetto agli oli di semi che sono ricchi in acidi grassi polinsaturi, l’olio extra vergine di oliva non ha paragone, in quanto si ossida di meno perchè è ricco di grassi a basso grado di insaturazione ed è l’unico olio alimentare estratto con procedure fisiche.

Questo è uno dei motivi per cui viene scelto e apprezzato da molte popolazione del Mondo, perchè non viene estratto con sostanze chimiche come gli altri oli.

La superiorità nutrizionale dell’olio extravergine emerge progressivamente sempre in modo più netto.

Controindicazioni



L’olio extra vergine di oliva è un alimento sano e ricco di proprietà benefiche, che non presenta particolari controindicazioni.

Sicuramente è ricco di grassi, quindi non bisogna eccedere nelle quantità, infatti è sconsigliato eccedere troppo con il consumo in quanto ciò potrebbe portare ad un aumento di peso.

Se scegliete un olio di qualità, va bene, ma in caso contrario non fa proprio bene alla nostra salute, questo perchè non potremmo usufruire gran parte dei suoi benefici.

L’importante è conservarlo in un ambiente fresco e buio.