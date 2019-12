Emma Marrone saluta il 2019 con delle parole da brividi dopo il ritorno della malattia e si prepara a vivere un 2020 ricco di novità.

Emma Marrone saluta il 2019 e si prepara ad accogliere il 2020 con un messaggio da brividi su Instagram con cui ha anche fatto un augurio speciale ai fan che non vedono l’ora di vederla nuovamente sul palco. L’anno che sta per finire è stato molto intenso per Emma che non butta via niente, facendo tesoro di tuttò ciò che le è accaduto.

Emma Marrone, messaggio da brividi per Capodanno: “ Non voglio bistrattare il 2019 facendo grandi inchini ad un 2020 che in fondo non so cosa mi riserverà”

Come sarà il 2020 di Emma Marrone? La cantante salentina non sa ancora cosa succederà anche se ha già pianificato una serie di impegni professionali. La cantante, infatti, salirà sul palco dell’Arena di Verona il 25 maggio per festeggiare il suo compleanno e i suoi 10 anni di carriera. Ad ottobre, poi, partirà per un lungo tour che la porterà in giro per i palasport italiani. Emma, però, non sa cos’altro accadrà ed è per questo che, pur avendo vissuto un 2019 intenso e che le ha riportato la paura per la malattia, non intende bistrattare l’anno che sta per finire.

Ecco il messaggio di Emma per il 2020:

“Pensieri.

Io non lo voglio un nuovo anno migliore.

Non voglio bistrattare il 2019 facendo grandi inchini ad un 2020 che in fondo non so cosa mi riserverà.

Quindi calma,un po’ meno.

Io vorrei un anno nuovo un po’ meno “faticoso” mettiamola così,rispetto al precedente ..

Senza fiato corto e corda tirata ..

L’importante è che io alla fine riesca comunque a dire

“Minchia ce l’ho fatta anche stavolta!

Ecco una cosa così.

Grazie di tutto 2019

In fondo in fondo sei stato un grande anno..

E da te 2020 mi aspetto grandi cose!

Intanto mi vesto da figa così sono già pronta!

Buon nuovo anno a tutti.

La vostra Emma”.