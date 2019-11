Emma Marrone torna a parlare con i fans della malattia e dell’operazione che ha subito: “sono stanchissima, barcollo ma non mollo”.

Emma Marrone torna a parlare della malattia che è tornata e che l’ha costretta ad operarsi di nuovo. La cantante salentina, durante la tappa pugliese dell’instore tour per la presentazione del nuovo album “Fortuna”, ha risposto alle domande dei fans che le hanno chiesto come stesse.

Emma Marrone parla della malattia con i fans: “sono affaticata. Sono stanchissima ma non mollo”

Durante la tappa pugliese dell’instore tour di Fortuna, Emma Marrone parlando della malattia, secondo alcuni fans, a chi le ha chiesto notizie sulla sua salute, avrebbe risposto: “Sono affaticata. Il mio corpo deve ancora riprendersi e ripulirsi da tutte le medicine che sono state necessarie. Quindi, non sono al 100% anche se vorrei esserlo”.

“Sono stanchissima – avrebbe aggiunto ancora Emma che, in un’intervista, ha svelato di aver pianto due giorni quando ha saputo del ritorno del male -, però è questo disco che mi tiene in piedi. Finalmente si torna a parlare di musica. L’amore della gente mi ha rimesso in piedi fin da subito e io subito volevo tornare da loro contro ogni pronostico. Ai medici ho detto: ‘ Rimettetemi in piedi perché mi esce un disco e io l’uscita del disco non la sposto a sto giro’. Io devo andare a fare quello per cui sono nata: cantare per la gente”

La cantante salentina avrebbe aggiunto: “Però tengo botta, eh! Barcollo, ma non mollo!”.

In questi giorni, Emma sta girando l’Italia per presentare il suo nuovo disco che presenterà dal vivo il 25 maggio 2020 all’Arena di Verona in un grande concerto con cui festeggerà non solo i suoi primi dieci anni di carriera, ma anche il suo compleanno.

