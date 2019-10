Emma Marrone piange in diretta: “sono una donna distrutta”

Emma Marrone piange in diretta per l’incredibile sorpresa dei colleghi a Radio Italia: “sono una donna distrutta”, ammette la cantante.

Emma Marrone piange in diretta durante la serata che Radio Italia ha organizzato per lei in occasione della pubblicazione del nuovo album “Fortuna”. Con un vestito bianco e un taglio di capelli nuovo, Emma non ha nascosto l’emozione e, soprattutto, non ha trattenuto le lacrime di fronte all’incredibile sorpresa che le hanno fatto alcuni colleghi registrando un messaggio con cui le hanno augurato il meglio non solo per la carriera, ma soprattutto per la sua vita.

Emma Marrone piange in diretta per i messaggi dei colleghi: da Tommaso Paradiso a Tiziano Ferro, le parole per “Fortuna”

A distanza di un mese dal ritorno del male che l’ha fatta piangere per due giorni, Emma Marrone ha partecipato alla serata di Radio Italia per festeggiare il suo ritorno musicale con il nuovo album “Fortuna”. “Sono veramente agitata, emozionata come se fosse il primo disco e non so perché”, ammette Emma che poi resta senza parole di fronte ai messaggi dei colleghi.

“Come se non te l’avessi detto altre mille volte. Ti faccio l’in bocca al lupo poer tutto, per la tua carriera meravigliosa, per il tuo album pazzesco. Ti voglio bene e ti mando un bacio”, dice Tommaso Paradiso con cui ha duettato sulle note di “Non avere paura” alla sua prima uscita pubblica dopo l’operazione che ha subito per il problema di salute.

“Cara Emma, colgo l’occasione per dirti che ti voglio bene, tanto. E poi ti faccio i miei più sentiti auguri per questo tuo nuovo album. Che ti porti lontano, che ti dia tante soddisfazioni e soprattutto che ti faccia abbracciare il tuo pubblico. quindi che tu possa vivere queste tue nuove canzoni al massimo come hai sempre vissuto al massimo la tua vita fino adesso”, dice Nek.

Speciale il messaggio di Gianna Nannini: “Emma cucciola guerriera mia, alla tua. Auguri”.

“Ciao Radio Italia e ciao soprattutto ad Emma. Il 2019 è stato un anno importante per me, ma una delle cose che ricorderò sempre di più è la conoscenza e l’amicizia con questa fantastica ragazza. Emma, questo disco me l’hai fatto ascoltare in anteprima ed è una bomba. Ti porterà tantissime cose, ti auguro tutto il meglio. Tu sai quanto bene ti voglio, questa festa è tua, questo è il tuo momento. Amici di Radio Italia date il meglio ad Emma perchè lo merita”, è il messaggio di Tiziano Ferro.

Le parole dei colleghi hanno emozionato Emma che, piangendo, dice: “sono già una donna distrutta. Grazie, a tutti questi amici che sono stati sempre presenti in questo periodo veramente con grande amore e grande rispetto”.

“Volevo augurarti un in bocca al lupo per questo nuovo disco e ovviamente che sei una guerriera, ma lo sanno tutti e più che altro buona fortuna”, dice Marco Mengoni.

“Un bacio fortissimo ad Emma” – comincia Noemi che poi aggiunge – “non vedo l’ora di ascoltare il tuo disco. Sono strafelice di vederti tornare all’azione. Sei una grande donna e ti voglio tanto bene Bionda”.

“Volevo fare l’in bocca al lupo ad Emma per l’uscita del suo disco Fortuna e spero che tu riesca a spaccare tutto come hai sempre fatto” è il messaggio di Mahmood.

“Ciao Emma. Anch’io, con voi, voglio dare il bentornata ad Emma e alla sua musica, alla sua energia, al suo modo di essere. Bentornata, sarà una grande festa. Hai chiamato questo disco Fortuna che è quella che ti meriti perchè ognuno di noi ha perchè ha fatto qualcosa di speciale per meritarselo e tu lo dimostri da sempre. Buonda fortuna ma ce l’hai già nel tuo cuore e in tutte le persone che ti seguono da sempre”, dice Laura Pausini.

“Non è retorica, ma io sono davvero senza parole” – ammette Emma – “Privatamente mi sento sempre con questi artisti, però, non è scontato che lo facciano anche pubblicamente. Quindi grazie di vero cuore“.

“Bentornata Emma. Felicissimo che gli amici di Radio Italia stiano facendo questa grande festa per te. L’unica cosa che mi dispiace è che non ci sono, ma volevo esserci e per augurarti il meglio, cosa c’è di meglio di un pianoforte e di una voca? Spacca tutto Emma”, dice Giuliano Sangiorgi.

“Emmina ci siamo perchè dove andiamo senza la fortuna? Ti voglio bene, sarà un successo”, è il messaggio di Gabriele Muccino.

E non poteva mancare il messaggio di Elisa: “un super in bocca al lupo alla mia sorellina Emma. E’ un disco bellissimo e non vedo l’ora che lo ascoltiate tutti”.

“Ciao Emma, spero che tu ti stia godendo tutta l’ondata d’affetto che ti sta arrivando perchè, è davvero tanta roba. Ti abbraccio e ti faccio i miei migliori auguri per l’album e per tutto il resto”, dice Ligabue.

“Sapere di essere così stimata da musicisti e cantanti che fanno questo mestiere da molti, molti più anni di me, è il regalo più grande”, dice Emma.

“Cara Emma, la musica aiuta. Un grande bacio”, dice Biagio Antonacci. “Ho visto il tuo video ed è da paura. Immagino che l’album sia lo stesso e ti auguro un grande in bocca al lupo. Un bacio dalla tua mamma rock. Ti voglio bene, ciao piccola mia”, dice Loredana Bertè.

“Ciao Emma, che dire. Hai un album in uscita. Ho sentito dei pezzi di questo album e sono una bomba. Sei una delle donne più forti che io conosca e quest’album è per te motivo d’orgoglio e per la gente è una dimostrazione del fatto che sei più che umana, sei più che forte. Ti stimo tantissimo, sei un mito. Ti voglio bene, sai già quello che penso di te”, sono le parole di Fabio Rovazzi.

“Bentornata amica mia, non avevo dubbi che saresti tornata più forte e più determinata di prima e chi te ferma a te? Nessuno. Ti faccio i migliori auguri per questo nuovo disco, per questa tourneè, verrò a vederti sicuramente e ti mando un bacio grandissimo con tutto l’affetto che sai”, dice Fiorella Mannoia.

“Ciao Emmuccia, ti volevo stupire con effetti speciale tipicamente salentini e, invece, sono finita nelle frasche. Tutto questo era per farti un grande in bocca al lupo. Io sarò seduta a guardare tutto il tuo meritatissimo successo. Sei una grande sonna, hai due attributi giganti, ma io questo lo sapevo già. goditi questo momento di felicità, di serenità dopo la tempesta. Ti voglio un sacco bene, ma tu questo già lo sai. Ciao amore mio“, dice Alessandra Amoroso.

“Emma, forza, sei la numero uno” – dice Eros Ramazzotti – “auguri peril tuo disco, per la sua carriera e la tua vita”.

