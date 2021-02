La scelta del liceo o dell’istituto superiore in generale per nostro figlio è molto particolare. Noi genitori dobbiamo fare attenzione anche a questo.

Essere d’aiuto ai nostri ragazzi spesse volte è davvero molto difficile. Bisogna necessariamente comprendere che le nostre esigenze non riescono molte volte a coincidere con quelle dei nostri ragazzi.

Siamo di generazioni differenti e mentre magari dal nostro lato vi erano abitudini differenti, metodi di affrontare il futuro in modo dissimile, dal canto loro vi può essere un approccio invece diverso.

Proprio per queste ragioni è necessario comprendere queste premesse e rielaborare in modo tale da poter consigliare in modo corretto. Questo va fatto anche per quanto riguarda la scelta che in quel momento può essere per loro la più importante, cioè la scelta dell’istituto superiore a cui iscriversi.

Come faccio a scegliere quale liceo fare? I genitori danno una mano al proprio figlio

Una volta compreso che le nostre esigenze non corrispondono necessariamente alle loro è utile comprendere ed agire in questo modo per evitare di creare situazioni spiacevoli con i nostri ragazzi.

Innanzitutto dobbiamo chiedere al nostro ormai giovane ragazzo quali siano i suoi sogni e le sue ambizioni senza minimamente fare cenno ad una nostra opinione in quel momento che magari possa alterarne l’opinione.

Dopo che il nostro ragazzo o la nostra ragazza ne avrà parlato in modo diretto ed aperto e senza alcun freno inibitore, allora possiamo passare ad esprimere la nostra opinione che deve essere ponderata a non sminuire le ambizioni del giovane ma semplicemente a mostrargli la realtà delle cose.

Attenzione però, la realtà concreta spesse volte non corrisponde ad una nostra opinione possibilmente eccessivamente negativa o positiva. Proprio per queste ragioni è utile che si faccia qualche ricerca prima di parlare, magari facendola assieme.

Aiutiamo nostro figlio o nostra figlia nella scelta facendo magari una lista dei pro e dei contro alle molteplici scelte che esso o essa può fare in modo tale da permettergli di fare una prima valutazione.

Cerchiamo di prendere quante più informazioni possibili sulle sedi degli istituti dove vogliono iscriversi, un buon istituto può fare una grande differenza. Inutile scegliere di fare magari un istituto improntato sull'informatica se quello stesso istituto magari non riesce a soddisfare una offerta formativa che assieme possiate trovare adatta.

Ascoltare le opinioni di chi ha già frequentato in modo tale da capire anche tramite esperienze dirette di cui bisogna fare tesoro senza però lasciarsi condizionare totalmente.

Lasciateli sognare e lasciateli provare a realizzarli.

I genitori, che hanno molti compiti sui propri figli sin dalla prima istruzione, devono permettere ai figli di sognare in grande.