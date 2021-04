Carbonara di asparagi vegetariana: il primo piatto di stagione che ti risolve il pranzo in 15 minuti!

La carbonara vegetariana di asparagi è un primo piatto di stagione capace di risolverti il pranzo in meno di 15 minuti. Assolutamente da provare.

Se stai cercando un’alternativa vegetariana alla classica carbonara ecco la versione agli asparagi che si prepara in meno di 15 minuti e che ti risolverà il pranzo in pochissimo tempo in maniera facile e veloce.

Cremosa e saporita, nonostante non si utilizzi la pancetta, questa ricetta si esprimerà al massimo con delle mezze maniche o pasta lunga come spaghetti o bucatini. Asparagi, uova, pecorino romano e pepe faranno il resto.

Se poi preferisci potrai arricchirla anche con del guanciale, perché non c’è limite alla fantasia in cucina. Altrimenti noi di Chedonna.it ti presentiamo la versione vegetariana gustosa e light.

La ricetta della carbonara di asparagi vegetariana

Un primo piatto che si prepara in men che non si dica e che ci svolterà il pranzo in meno di 15 minuti. Un’alternativa vegetariana alla più nota carbonara, di cui trovi la ricetta per farla cremosa qui, ma a base di asparagi.

Altrimenti se ti piacciono i primi a base di verdure ecco anche la ricetta della carbonara sbagliata con le zucchine, anch’essa rapidissima da preparare. E allora non resta che scoprire come si prepara la carbonara di asparagi: piatto di stagione ideale per chi non vuole rinunciare a un pranzo gustoso.

Ingredienti per 4 persone

320 g mezze maniche

250 g asparagi

3/4 tuorli

50 g pecorino

1 spicchio d’ aglio

sale q.b.

pepe nero q.b.

olio extra vergine di oliva q.b. LEGGI ANCHE –> Pasta fave, piselli e asparagi: un trionfo primaverile di verde Procedimento

Iniziamo pulendo gli asparagi, qui puoi trovare il procedimento spiegato passo passo. Una volta che li avremo puliti e tagliati a rondelle lasciando le punte leggermente più lunghe li mettiamo in padella con olio, aglio (che poi andrà eliminato) e mezzo bicchiere d’acqua e li facciamo cuocere. Aggiungiamo anche sale e pepe.

Nel frattempo in una terrina sbattiamo i tuorli, se non sai come utilizzare gli albumi ecco alcune idee facili e geniali, con il pecorino romano grattugiato e il pepe fino a che non diventino una cremina densa.

Quindi mettiamo a cuocere la pasta e prima di scolarla conserviamo qualche mestolo di acqua di cottura. A questo punto versiamola nella padella degli asparagi e mescoliamo bene se necessita aggiungendo un po’ di acqua di cottura.

Ora non resta che unire la crema di uova e pecorino e farla amalgamare bene alla pasta. Se vogliamo possiamo aggiungere sopra un’altra spolverata di pecorino e pepe. Serviamo calda.