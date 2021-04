Ricordate la prima apparizione tv di Maria De Filippi? Era il 27 settembre 1992

Maria De Filippi, la queen indiscussa di Mediaset e non solo apparse per la prima volta in Tv nel lontano 1992. Ve lo ricordate? Facciamo un salto nei ricordi insieme.

Era il 26 settembre 1992 quando Maria De Filippi è apparsa per la prima volta in televisione. Era giovanissima e non sapeva sicuramente che da lì a pochi anni dopo sarebbe diventata la regina indiscussa e incontrastata della televisione italiana.

Vi ricordate in che occasione l’abbiamo vista sul piccolo schermo?

Si trovava su Canale 5 e da quel pomeriggio del ’92 sono trascorsi ben 29 anni, tutti all’insegna del successo e del consolidamento professionale per la conduttrice. Quando si trattava di dover sostituire Lella Costa alla conduzione del talk Amici, non si ebbero dubbi: Maria de Filippi.

Maria De Filippi da sostituta a regina incontrastata della Televisione italiana

Quasi 30 anni di carriera alle spalle, Maria De Filippi ha negli anni sbaragliato la concorrenza con i suoi programmi televisivi, rivelandosi sempre più la regina della televisione italiana. Tutto è nato dalla sostituzione di Lella Costa alla conduzione del talk Amici. Già all’epoca Maria è autrice e ideatrice del programma ma non conduttrice!

Come dichiarerà in seguito, l’idea di creare un talk come Amici, che mettesse al centro della narrazione il racconto di esperienze personali reali che potessero interessare ad un pubblico più vasto, gli è venuta leggendo una ricerca di mercato che un’azienda automobilistica aveva commissionato, proprio per capire come orientarsi al meglio nel mondo dei giovani del tempo.

La De Filippi lo ha capito subito il suo potenziale motivo per il quale fin dal suo esordio, non ha mai più saltato una stagione televisiva. Ma vi ricordate com’era la prima versione del talk di Amici?

Nella prima versione del talk Amici, Maria era colei che riusciva meglio ad interpretare le storie dei ragazzi in studio, che si raccontavano ai microfoni. Il suo stile di conduzione, da sempre pacato e distante, è forse l’elemento più apprezzato dal pubblico. La De Filippi non è infatti la tipica conduttrice ma è una donna normale che svolge con normalità e modestia un lavoro che la pone sotto l’attenzione mediatica. Oggi è diventata un mito indiscusso la ma la sua trasformazione fisica è impressionante.

La De Filippi ha comunque sempre mantenuto un look “normale” e “simile” negli anni, il capello biondo la accompagna da sempre ed anche il taglio corto, anche se recentemente porta un caschetto più lungo rispetto agli esordi. Oggi però Maria ha un animo più rock.