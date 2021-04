Ammettilo: da quando lo hai visto sia ad Elettra Lamborghini che a Giulia Salemi, questo vestito verde menta ti ha conquistata. Ecco come copiarlo.

Inutile cercare di negare che l’abito di Balmain indossato sia da Elettra Lamborghini che da Giulia Salemi non ci abbia colpito al cuore.

Si tratta di un capo perfetto per la primavera, di una tonalità pastello tenue (che andrà tantissimo) e particolare al punto giusto.

Puoi sempre ipotecare casa e comprarti lo stesso vestito oppure provare a copiarlo con una delle nostre opzioni ma una cosa sola è certa: devi averlo anche tu nell’armadio!

Il vestito verde menta di Elettra Lamborghini (e Giulia Salemi): ecco come copiarlo

Lo hanno indossato entrambe e, non c’è bisogno di dirlo, fare un paragone è decisamente impossibile.

Stava a tutte e due benissimo!

Di cosa parliamo? Ma semplicemente di questo fantastico abito di Balmain, color verde menta e con maniche a sbuffo (te lo avevamo detto, no, che sarebbero tornate!).

Il capo è favoloso, perfetto per partecipare ad un cocktail party (ehm… quando si potrà), sensuale senza essere volgare e impreziosito da una fila di bottoni doppiopetto.

Si tratta del capo perfetto per i tuoi look estivi e primaverili: ti basterà abbinarlo ad un paio di scarpe con la punta quadrata ed una minibag per essere semplicemente perfetta!

Ti abbiamo parlato qui dei colori pastello e di chi li può portare senza problemi: non ti resta che documentarti ed avrai fatto!

Il capo, che è molto attillato, si contraddistingue per lo scollo molto ampio, le maniche scivolate ed una fascia sotto

Inutile girarci intorno: si tratta del vestito che devi assolutamente avere anche tu per questa primavera!

Il capo di Balmain costa 1.990 euro e lo trovi sul sito di Farfetch cliccando qui: si tratta di un investimento veramente importante e, quindi, abbiamo deciso di suggerirti qualche opzione, altrettanto allettante ma meno costosa.

Puoi trovare a questo link un abito simile di Elisabetta Franchi ma che comunque costa abbastanza: vediamo le nostre altre opzioni!

Come copiare l’abito verde menta di Elettra Lamborghini e Giulia Salemi

I primi due abiti che ti proponiamo sono molto simili al capo di Balmain proposto da Elettra Lamborghini e Giulia Salemi anche se non uguali.

Se sei un’amante del nero, puoi provare questo capo di Lavish Alice che trovi sul sito di Asos cliccando qui.

Il vestito è nero e corto, le maniche scivolate e la scollatura ampia: magari non puoi vederlo dalla foto ma ha anche due set di bottoni doppio-petto.

Insomma, è un’ottima alternativa!

Il secondo è invece un abito di Outrageous Fortune, preso dalla collezione Tall. Il capo, che trovi cliccando qui su Asos, presenta una sola linea di bottoni ma ha lo scollo profondo ed è meno corto di quello di Elettra e Giulia.

Si tratta, quindi, di una versione meno sensuale ma comunque perfetta per interpretare lo stile del vestito di Balmain alla tua maniera!

(In questo preciso momento, poi, è anche in sconto a 19 euro: insomma, vale la pena farci un pensierino!).

Infine, le nostre ultime due opzioni sono questo capo di Asos Design e quello di 4h & Reckless, entrambi presenti sul sito di Asos.

Il capo di Asos presenta una sola fila di bottoni strass, uno scollo a V ed è completamente realizzato in pizzo; è romanticissimo e perfetto per reinterpretare l’abito verde menta di Balmain!

Lo trovi cliccando su questo link (ed in sconto!).

La seconda opzione è un vestito blazer verde pistacchio con una cinta proprio sotto il seno ed i bottoni doppiopetto.

Si tratta di un capo versatile ed elegante, che puoi sfoggiare senza problemi per un colloquio di lavoro o per recarti in ufficio tutte le mattine.

Lo trovi cliccando qui ed adesso è anche in sconto: insomma, non puoi lasciartelo sfuggire!

Insomma, adesso che sai perfettamente come copiare questo look non ti resta che dedicarti allo shopping selvaggio!

Questo vestito verde menta sfoggiato sia da Elettra Lamborghini che da Giulia Salemi è un vero e proprio must have, al passo con i tempi ma che puoi rivisitare in una delle opzioni che ti abbiamo suggerito, per poterlo riutilizzare quando vuoi.

Niente di più classico di un doppiopetto elegante abbinato ad uno scollo vertiginoso!