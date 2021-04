Aspettavi il segno che la primavera 2021 è iniziata? Allora il vestito lilla di Silvia Toffanin è quello che ci serviva: ecco come copiarlo.

Lo abbiamo visto in diretta in TV e sulla sua pagina personale di Instagram, insieme anche alle foto su quella di Verissimo.

Di che cosa parliamo?

Ma semplicemente di un abito lilla a fiori che ci ha fatto letteralmente impazzire e che abbiamo cercato di trovare a tutti i costi.

Ecco dove puoi trovare (e come copiare) lo stile di Silvia Toffanin!

Il vestito lilla di Silvia Toffanin: ecco dove trovarlo

Inutile cercare di fare finta di niente: l’abito lilla sfoggiato da Silvia Toffanin durante la conduzione di Verissimo della settimana scorsa ci ha colpite al cuore.

Si tratta di un maxi-dress lungo fino a metà polpaccio, maniche a sbuffo (noi ve lo avevamo già detto che sarebbero tornate), taglio a portafoglio ed una fantasia floreale veramente… groundbreaking!

(Il riferimento lo capirete solo se avete visto Il Diavolo Veste Prada; lo avete visto, vero?)

L’abito è firmato da Atelier Emé e fa parte della collezione Party.

Cercare di accaparrarselo, adesso, sembra quasi impossibile!

Sul sito ufficiale di Atelier Emé sembra essere esaurito e l’unico abito simile, in satin e chiffon, color verde acqua, lo trovate a 330 euro cliccando qui.

Se, però, vi siete definitivamente innamorate del lilla (qui vi abbiamo spiegato quali capi scegliere per sfoggiarlo al meglio), abbiamo pronti per voi alcuni suggerimenti per copiare l’abito di Silvia Toffanin.

L’idea è quella di cercare di ricreare uno stile country unendo al romanticismo del capo una nuova visione, al passo con i tempi.

Ecco i nostri suggerimenti!

La casa nella prateria… però lilla

Queste due opzioni, che trovate entrambe sul sito di Zalando, sono perfette per ricreare il look di Silvia Toffanin e mettere nel vostro armadio un abito veramente meraviglioso.

La prima opzione che vi proponiamo è questo capo di Monki (lo trovate cliccando qui), color lilla e con una leggerissima fantasia a fiori.

Lo scollo profondo e le maniche a tre quarti si adattano alla maggior parte dei fisici; noi lo consigliamo, particolarmente, a tutte le ragazze con il busto corto!

Invece il maxi-dress di NA-KD che trovate in saldo cliccando qui, è perfetto soprattutto per le ragazze che vogliono nascondere le braccia (qui trovate altri consigli per voi).

Il colore chiaro e la fantasia più sostenuta, le maniche corte e larghe ed il seno evidenziato dall’arricciatura subito sotto: insomma, ci siamo capite, questo è l’abito perfetto.

Non fateveli sfuggire!

Maxi-dress con stile come Silvia Toffanin

Se invece non ti piace il lilla (ti aspetta una stagione particolarmente dura, noi ti avvertiamo), abbiamo comunque pensato di proporti qualche opzione senza fantasie e monocromo.

Qui sopra, trovi due abiti che si puoi acquistare facilmente su Zalando.

Il primo è un abito nero di Vero Moda, provvisto di bottoncini che corrono su tutta la parte anteriore e lo trovi cliccando qui.

Puoi decidere tu quanto rendere profondo lo scollo ed integrare, in questa maniera, il nero anche nel tuo armadio primaverile ed estivo.

Se invece preferisci un look più ricercato, puoi acquistare questo abito di TFNC color verde acqua, con lo scollo incrociato e le maniche particolarissime cliccando su questo link.

Questo capo è perfetto per le cerimonie serali o anche per un uscita romantica (qui, se non hai idee, trovi cinque suggerimenti per un appuntamento all’aperto).

Insomma, ci siamo capiti: il maxi-dress sarà uno dei must have dell’estate.

Che tu lo scelga nero, scollato o con i bottoni poco importa: sarà comunque un successone!

Certo, non sarà perfetto per la primavera come quello di Silvia Toffanin… meglio pensarci bene prima di acquistare!