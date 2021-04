Tu ed il partner avete finito le idee? Ecco alcuni possibili suggerimenti per appuntamenti all’aria aperta a cui forse non avete ancora pensato.

Il bel tempo sta arrivando e con lui anche la possibilità (DPCM permettendo) di uscire un poco di casa.

Scopriamo insieme alcune idee per provare a divertirti con il partner alle quali potresti non aver ancora pensato!

Ecco i nostri suggerimenti per appuntamenti… outdoor!

Appuntamenti all’aria aperta: ecco quelli a cui non avete ancora pensato

Tu ed il partner non sapete più che cosa fare?

Il difficile periodo storico (ehi, c’è ancora una pandemia che dura da un anno!) può, a volte, sommarsi agli effetti della “routine” di coppia, producendo risultati veramente… terribili!

Anche se ti abbiamo già consigliato qualche idea per appuntamenti in casa, con l’avvicinarsi della bella stagione (sempre in sicurezza e DPCM permettendo) possiamo pensare a qualche idea “innovativa” per la vostra coppia.

Ecco alcuni appuntamenti all’aria aperta da provare a cui, forse, non avete ancora dato una chance!

gelato per esperti : non avete idee per il vostro appuntamento? Allora provate a stabilire quale sia… il miglior gelato !

Se potete spostarvi all’interno del vostro quartiere o della vostra città , l’appuntamento è pronto.

Scegliete con cura le gelaterie da provare , scegliete il giorno della settimana in cui volete abbuffarvi (o dividetelo in più giorni, non rischiate un’overdose di gelato!) e datevi da fare.

Preparate un taccuino , scegliete le categorie a cui dare i voti e trasformatevi in esperti di gelato per uno (o più) giorni!

: non avete idee per il vostro appuntamento? Allora provate a stabilire quale sia… il ! Se potete spostarvi all’interno del vostro o della vostra , l’appuntamento è pronto. Scegliete con cura le da , scegliete il giorno della settimana in cui volete abbuffarvi (o dividetelo in più giorni, di gelato!) e datevi da fare. Preparate un , scegliete le a cui dare i e trasformatevi in di per uno (o più) giorni! classi all’aria aperta : la pratica di allenarsi all’aria aperta è ormai diventata un vero e proprio must.

Che ne dite di provare a farne qualcuna… insieme?

Sia che siate alle prime armi o che entrambi pratichiate sport “diversi”, il vostro appuntamento all’aperto potrebbe svolgersi in tenuta sportiva .

Vi servirà solo la voglia di imparare e di tenere duro… sotto il sole!

: la pratica di all’aria aperta è ormai diventata un vero e proprio must. Che ne dite di provare a farne qualcuna… insieme? Sia che siate alle o che entrambi “diversi”, il vostro appuntamento all’aperto potrebbe svolgersi in . Vi servirà solo la voglia di imparare e di sotto il sole! mercato contadino : niente di meglio di girare insieme al vostro partner per un mercato contadino. C’è moltissimo da vedere (e da comprare )!

Potete scegliere insieme quelli che sono più vicini a casa, che si tengono generalmente nel weekend e passare una mattinata “ insolita “.

Potete esplorare un nuovo modo di fare la spesa, evitando il supermercato , e comprare alimenti che vengono direttamente dal produttore.

Un ottimo modo per affrontare insieme i compiti di casa e divertirsi insieme!

: niente di meglio di girare insieme al vostro partner per un mercato contadino. C’è moltissimo da (e da )! Potete scegliere insieme quelli che sono più vicini a casa, che si tengono generalmente nel weekend e passare una “ “. Potete esplorare un nuovo modo di fare la spesa, il , e comprare alimenti che vengono direttamente dal produttore. Un ottimo modo per affrontare insieme i compiti di casa e divertirsi insieme! vivaio: un’altra grande idea è quella di… visitare un vivaio! Con il rinnovato interesse per le piante che ci ha colpito durante la pandemia (qui trovi i suggerimenti per prenderti cura della Kalanchoe), il vivaio è il luogo perfetto per essere romantici.

Cercatene uno aperto, datevi appuntamento tra le piante e trasformate la giornata in una lezione di botanica.

Terminate il tutto comprandovi l’un l’altro una pianta: è un modo carinissimo per rinforzare il vostro legame e sentirvi sempre vicini (se vivete separati).

Allora, che ne dici: con questo bel sole avete voglia di correre ad un appuntamento… all’aperto?