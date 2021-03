Ti è mai capitato di chiederti quali siano i vestiti migliori per nascondere le braccia? Non preoccuparti, abbiamo noi i suggerimenti perfetti!

Ti guardi allo specchio e non puoi fare a meno di notare le tue braccia. A vederle nel riflesso ti sembrano grosse ed ingombranti.

Insomma, in una sola parola: proprio non ti piacciono!

Anche se siamo sicure che non abbiano nessun difetto particolare, abbiamo comunque stilato una lista di capi che devi avere nell’armadio.

Ecco quali sono!

Vestiti per nascondere le braccia: ecco quelli da non perdere

(I due capi che vedi qui sopra vengono entrambi dal sito di Zalando e sono una camicia con le maniche a palloncino marca Sister Jane che trovi a questo link ed una blusa crop con le maniche trasparenti marca Unique 21 che puoi acquistare cliccando qui.)

Come ogni volta che parliamo di problemi legati al nostro fisico, è d’obbligo fare una premessa importante.

Non c’è niente che non va nel tuo corpo!

Esattamente come abbiamo già detto per chi ha i fianchi larghi (e qui ha scoperto quali abiti comprare) o per chi sceglierà i modelli di scarpe consigliate per le caviglie grosse, l’importante è stare bene con sé stessi e nel proprio corpo!

Ovviamente, per stare bene ed sviluppare la nostra sicurezza dobbiamo partire anche dal nostro corpo.

Se le tue braccia ti sembrano troppo grandi e cerchi sempre di nasconderle con cardigan (qui ti abbiamo parlato di quelli perfetti per la primavera) o magliette giganti, è ora di fare qualcosa.

Scopriamo insieme quali sono gli indumenti più alla moda che possono ovviare al tuo problema e farti sentire libera di esprimere il tuo stile!

I capi qui sopra sono una maglia NA-DK con le maniche a sbuffo in chiffon che puoi acquistare cliccando qui ed una blusa floreale JDY Penelope con maniche trasparenti e leggermente bombate che trovi a questo link, entrambe sul sito di Zalando.

Adesso conosci tutti i trucchetti per nascondere la circonferenza delle tue braccia e, quindi, potrai sfoggiare i tuoi outfit preferiti senza problemi!

Ricorda, comunque, che non sono le misure del nostro corpo a stabilire in nessuna maniera quale sia il nostro valore.

Questi suggerimenti possono essere un aiuto per quei giorni nei quali (lo sappiamo bene) dopo esserti guardata allo specchio hai deciso di concentrarti solo su quelli che consideri i lati negativi.

Indossa quello che vuoi o quello che ti fa sentire meglio senza paura: starai, in ogni caso, veramente benissimo!