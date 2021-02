Come fare per creare look alla moda se hai un busto largo e le gambe corte? Abbiamo la soluzione! Ecco i consigli per creare outfit perfetti.

Credevi di essere l’unica, tra le tue conoscenze, ad avere le gambe corte ed un busto decisamente poco slim?

Ricrediti! Questa “tipologia” di corpo è una delle più comuni ed, anche se non ci credi, in tantissime hanno imparato a dissimularla grazie ai vestiti.

Di certo, infatti, non sei in cattiva compagnia: anche Scarlett Johansson, bellissima, famosissima e “levissima” ha un busto importante e non è altissima.

Come fa, allora, ad essere sempre perfetta?

Ecco alcuni capi che non possono mancare nel tuo armadio per creare degli outfit veramente perfetti!

Busto largo e gambe corte: ecco i capi giusti per te

Hai anche tu il busto largo e non sai veramente cosa indossare la mattina?

Non preoccuparti, non sei davvero l’unica ad avere questo problema!

Attenzione, però. Avere il busto non vuol dire, per forza di cose, avere un seno prosperoso (qui ti abbiamo dato i nostri consigli su quali sono gli abiti da indossare).

Il busto largo è quello che potremmo definire come il fisico a rettangolo: i fianchi, le spalle ed il punto vita hanno più o meno le stesse misure.

A questa situazione aggiungiamoci anche il fatto che non hai le gambe lunghissime: cosa dovresti indossare la mattina?

Non preoccuparti, abbiamo cinque suggerimenti per te: ecco alcuni capi che proprio non dovrebbero mai mancare nel tuo armadio!

pantaloni e gonne : assolutamente da evitare tutti i pantaloni a vita bassa , con cinte sottili che evidenziano i fianchi.

I vostri pantaloni e gonne sono tutti quelli a vita alta , che allunghino la figura e possano essere “strette”, all’occorrenza , dove volete voi.

Scegliete modelli che abbiano linee morbide e, per i pantaloni , assolutamente il vostro modello è quello a palazzo.

: assolutamente da tutti i a , con cinte sottili che evidenziano i fianchi. I vostri pantaloni e gonne sono tutti quelli a , che allunghino la figura e possano essere “strette”, , dove volete voi. Scegliete modelli che abbiano e, per i , assolutamente il vostro modello è quello a palazzo. cinture gioiello : fondamentali, per il vostro armadio, sono tutte le cinture gioiello. Servono a rimodellare la vostra figura e potete scegliere voi quando, dove e come indossarle.

Le cinture gioiello sono un must che, da qualche anno, ha decisamente preso piede e molte persone le ritengono un capo veramente irrinunciabile.

Nel vostro caso, saperle portare “al punto giusto” vi aiuta non solo a rendere il vostro look estremamente alla moda ma anche a stringere il punto vita.

Posizionatele sempre e solo sopra l’ombelico e avrete un outfit perfetto!

: fondamentali, per il vostro armadio, sono tutte le cinture gioiello. Servono a rimodellare la vostra figura e potete scegliere voi quando, dove e come indossarle. Le sono un must che, da qualche anno, ha decisamente preso piede e molte persone le ritengono un veramente Nel vostro caso, saperle portare “al punto giusto” vi aiuta non solo a rendere il vostro estremamente alla moda ma anche a stringere il punto vita. Posizionatele sempre e solo e avrete un outfit perfetto! tacchi alti : ve lo avevamo già detto nei nostri consigli su come vestirsi se non siete altissime (per meglio dire basse). I tacchi alti per voi sono un must indispensabile! Assicuratevi che non siano uno dei cinque modelli che fanno male alla salute ed usateli, ovviamente, con criterio.

Ogni outfit , però, sarà sicuramente molto migliore se sceglierete di indossare i tacchi ; la vostra figura ne guadagna in slancio e si affina di molto.

Insomma, sono veramente indispensabili nel vostro armadio !

: ve lo avevamo già detto nei nostri consigli su come vestirsi se non siete altissime (per meglio dire basse). I per voi sono un indispensabile! Assicuratevi che non siano uno dei che fanno male alla salute ed usateli, ovviamente, con criterio. Ogni , però, sarà sicuramente molto se sceglierete di i ; la vostra figura ne in e si affina di molto. Insomma, sono veramente indispensabili nel vostro ! colori scuri : prediligete i colori scuri per tutti i vostri outfit ! Certo, i colori che indossiamo comunicano anche una precisa emozione agli altri e vanno scelti con consapevolezza.

Sappiate, però, che le tinte più scure possono aiutarvi a sembrare più “fine” e dissimulare un busto largo.

Se non sapete come approcciarvi alle tonalità scure vi consigliamo di provare con la famosissima Regola del Tre!

: prediligete i colori scuri per tutti i vostri ! Certo, i colori che indossiamo comunicano anche una precisa emozione agli altri e vanno scelti con consapevolezza. Sappiate, però, che le possono aiutarvi a sembrare più “fine” e dissimulare un busto largo. Se non sapete come approcciarvi alle vi consigliamo di provare con la famosissima Regola del Tre! righe verticali: lasciate assolutamente perdere tutte le righe orizzontali! I capi con questa tipologia di righe, anche se diffusissimi, sono fatti appositamente per allargare la figura e su di voi funzionano veramente male.

Prediligete le righe verticali sia per i pantaloni che per i top: l’effetto sarà quello di rendervi più slanciate senza che gli altri possano rendersi conto del perché.

Consigliatissimo!

Adesso hai tutti i consigli per mettere nel tuo armadio pezzi che ti aiutino a dissimulare il tuo busto largo.

Pronta a diventare come Scarlett?