Stefano De Martino balla su Instagram: la frecciatina non passa inosservata

Stefano De Martino balla in un video pubblicato su Instagram e la frecciatina non passa inosservata ai fans: “Come smentire in 14 secondi”.

Stefano De Martino pubblica un video su Instagram, lancia una frecciatina indiretta e scatena l’entusiasmo dei fans che, oltre a regalargli più di un milione di visualizzazioni, si complimentano con lui per lo stile impeccabile che ha quando danza in giacca a cravatta.

Nei corridoi del serale di Amici 2021 di cui è giudice, insieme all’amico Stash, suo collega in giuria insieme ad Emanuele Filiberto, Stefano sfoggia il suo talento ballerino con cui conquistò il pubblico di Amici prima come allievo e poi come professionista. Il video arriva poche ore prima della quarta puntata del serale e, soprattutto, dopo il battibecco con Alessandra Celentano.

Stefano De Martino replica ad Alessandra Celentano con un video: Web in delirio

Stefano De Martino e Alessandra Celentano sono spesso protagonisti di siparietti nelle puntate del serale di Amici 2021. Dopo la battuta su come nascono le storie d’amore, nata dopo uno scambio di battute con la Celentano, nella scorsa puntata, De Martino è stato il destinatario di una frecciatina pungente della Celentano.

Secondo l’insegnante di danza classica, il conduttore napoletano non sarebbe troppo giusto nei suoi giudizi sui ballerini e, nel corso della terza puntata del serale di Amici 2021 che ha decretato l’eliminazione di Tommaso Stanzani, la Celentano, rivolgendosi a Stefano, ha detto:

“Meno male che hai fatto un’altra carriera”, facendo riferimento agli inizi della carriera di De Martino che ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo come ballerino. “Ti ringrazio per l’apprezzamento sul mio cambio di carriera perché è una cosa che ci lega… Entrambi facciamo tv”, è stata la risposta di Stefano.



Su Instagram, ha così pubblicato il video che vedete qui in basso rispondendo all’insegnante di danza classica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

“Come smentire la Celentano in 14 secondi”, “Dovresti ballare una sera giusto per la gioia della Celentano”, “Al contrario di quello che dice la Celentano… Puoi riprendere tranquillamente la tua carriera di ballerino!!!”, scrivono i fans schierandosi dalla sua parte.