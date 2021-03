I colori pastello sono un must quando arriva la primavera e anche questo 2021 non farà eccezione. Ma queste sfumature delicate donano proprio a tutti?

Verde menta, rosa, verde acqua, ciclamino, fragola e ovviamente lilla.

La lista potrebbe continuare ancora a lungo, passando anche per il giallo illuminating proposto da Pantone come colore dell’anno 2021. Si tratta dell’elenco dei colori pastello, quelli che non appena arrivano le belle giornate ci rubano letteralmente il cuore.

Non c’è infatti primavera senza che le passerelle e i negozi non ci oppongano jeans, camicette e gonne giocate su queste nuance tenui, luminose e molto femminili.

La domanda però sorge spontanea: i colori pastello donano a tutte? Perché bene seguire i dictat della moda, solo che non bisogna mai dimenticare la regola più importante: è la moda a doversi piegare alle nostre esigenze e non il contrario.

Scopriamo allora chi e in che modo potrà sfoggiare questa primavera 2021 tutte le sfumature dei pastelli come veri e propri assi nella manica.

Colori pastello, a chi donano e come abbinarli

Hai un sottotono freddo? Ecco, allora i colori pastello fanno per te.

I vari lilla, azzurro e rosa si contraddistinguono infatti per una tendenza fredda che ben si abbina a incarnati della medesima natura.

Il total look dunque, per quanto di tendenza, sarebbe bene riservarlo a chi può permetterselo. Se invece si ha un incarnato dal sottotono caldo meglio accontentarsi di qualche accessorio pastello e spezzare il resto del look con tonalità più calde ma anche con colori Basic come nero o bianco.

Particolare attenzione dovranno prestare le ragazze dall’incarnato molto chiaro. Mettere i colori pastello a diretto contatto con simili carnagioni sarebbe un vero e proprio suicidio. Meglio loro in questo caso concentrare le tonalità pastello su gonne e pantaloni, per lasciare più vicino al viso cromie più scure che esalteranno la pelle di porcellana invece di smorzarla in un antiestetico “effetto malaticcio”.

Ricordate infine che i colori pastello ben si abbinano a tutte le nuance basiche e che, senza dubbio, ben si caleranno in tutte le tendenze di stile di questa primavera 2021. Provare per credere!