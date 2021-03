Prima in pentola e poi in forno, per un antipasto veloce ma saporito: è questo il segreto delle Uova sode gratinate in forno, veramente deliziose

Non solo a Pasqua, ma anche a Pasqua le uova sono grandi protagoniste sulle nostre tavole. Oggi le utilizziamo come base per preparare un antipasto sfizioso e veloce, alla portata di tutti perché basta poca manualità per prepararlo. Sono le uova sode gratinate in forno, deliziose.

Non serve una grande magia per delle perfette uova sode gratinate. Basterà utilizzare come ripieno il loro tuorlo, leggermente insaporito con un mix di formaggio grattugiato ed erbe aromatiche. Se poi volete dare un po’ più di sprint. sostituite il parmigiano (o grana) con il pecorino romano oppure sardo.

Uova sode gratinate in forno, conservazione e cottura

Le uova sode gratinate in forno possono essere conservate per un massimo di due giorni in frigorifero. E adesso passiamo alla preparazione e alla cottura.

Ingredienti:

4 uova

100 g parmigiano reggiano grattugiato

olio extravergine d’oliva q.b.

prezzemolo q.b.

sale q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione:

La prima operazione da fare è quella di rassodare le uova. Mettetele quindi in una pentola capiente e bassa, ricoperte di acqua fredda e spostatele sul fuoco a fiamma media.

Lasciate cuocere le uova e calcolate 9 minuti da quando l’acqua inizierà a bollire. A quel punto spegnete il fuoco, togliete subitola pentola e passate le uova sode sotto all’acqua corrente per raffreddarle senza romperle.

Non appena le uova sono raffreddate, tagliatele a metà nel senso della lunghezza e aiutandovi con un cucchiaino, con delicatezza. togliete tutta la parte del tuorlo rassodato. Poi versatelo in una ciotola schiacciandolo con i rebbi della forchetta.

Quindi unite ai tuorli sodi metà dose di parmigiano grattugiato, mescolato con del prezzemolo tritato (la quantità va a vostri gusto), un filo d’olio d’oliva, un pizzico di sale e una macinata di pepe nero.

Mescolate il tuorlo con il mix aromatico, poi con questo riempite l’interno degli albumi sodi. Non preoccupatevi se il ripieno esce oltre l’incavo delle uova, è normale.

Infine spolverizzate le uova con il resto del parmigiano grattugiato e appoggiatele su una teglia coperta di carta forno, Cuocetele in forno preriscaldato ventilato per 10 minuti circa a 200°. Dovranno essere ben gratinate sulla superficie, ma in fondo le uova sono già cotte. Gli ultimi due minuti, passatele sotto il grill. Sfornatele e mangiatele calde oppure a temperatura ambiente.