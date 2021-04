Lo street style è tornato, lo dice Giulia Salemi! Ecco i nostri consigli per copiare o provare a replicare l’outfit della influencer.

Prendere ispirazione dalle influencer, lo sappiamo, a volte non è per niente facile.

Questo outfit sfoggiato da Giulia Salemi, però, è semplicemente troppo bello per lasciarlo nel cassetto… della famosa gieffina!

Sensuale senza essere volgare, comodo senza essere eccessivamente rilassato e con una tonalità di blu veramente da sogno: ecco come fare per ricrearlo!

Giulia Salemi e lo street style: l’outfit da ricreare

Capita a tutti di guardare i profili delle influencer e pensare di non poter assolutamente replicare i loro outfit strepitosi!

(Oltretutto, cercare ispirazioni dai nostri “idoli” è uno dei passi che ti abbiamo consigliato per iniziare a scoprire il tuo stile personale!)

Ecco il motivo per il quale abbiamo cercato di individuare i capi migliori per ricreare l’outfit che Giulia Salemi (di cui avevamo già votato alcuni outfit) ha pubblicato sul suo profilo scrivendo:

“Street style looks are back”

Partiamo dalla giacca; quella di Giulia Salemi è in realtà un blazer lungo in crêpe stretch di Pinko Official che costa 325 euro e potete comprare cliccando qui.

Se, però, volete provare a ricreare l’outfit senza spendere troppi soldi, ci sono brand low-cost che hanno la soluzione perfetta per voi.

Noi vi avevamo già anticipato che il tailleur femminile sarebbe andato alla grande mentre invece, in questo articolo, vi avevamo spiegato come abbinare il blazer maschile in tweed.

Se volete copiare Giulia Salemi, quindi, potete provare ad accaparrarvi questo blazer di Stradivarius in vendita sul sito di Zalando a 29,99.

Continuiamo con la borsa.

Giulia sfoggia un pochette di Bottega Veneta che si chiama Pouch. Sul sito ufficiale, al momento, il colore che indossa Giulia è introvabile ma ci sono moltissime altre opzioni!

Quella di Giulia e che vedete in foto, comunque, costa 2.200 euro.

Noi vi proponiamo un’alternativa, che potete comprare sempre sul sito di Zalando: si tratta della pochette Cascais di Mango, della stessa tonalità “carta da zucchero” in vendita a 39,99.

I jeans che indossa Giulia nel suo post sono un modello a gamba dritta che andrà tantissimo questa primavera.

Il capo, che è un modello distressed (e cioè rovinato, esattamente come voleva la moda degli anni 2000, non a caso anche i jeans a vita bassa stanno tornando) ed è di Zara.

Lo trovate cliccando su questo link!

Il top che sfoggia Giulia, invece, è di H&M ma al momento risulta esaurito sul sito.

Si tratta di un modello bustier (esattamente come il favoloso vestito nero di Alessia Marcuzzi, di cui ti abbiamo parlato in questo articolo) ed è perfetto da indossare sotto un capo così “maschile” come un blazer!

Visto che al momento non è possibile comprarlo, abbiamo deciso di proporti un’altra opzione, che si trova sempre sul sito di H&M e costa solo 9,99: la trovi cliccando qui.

Insomma, copiare il look di Giulia Salemi non si è rivelato così difficile come pensavamo.

I capi della famosa influencer, infatti, sono un vero e proprio “modello” da cui prendere ispirazione!

Giulia sceglie spesso uno stile sobrio ed elegante al quale accosta qualche elemento di “rottura” in grado di esaltare tutto il suo look.

In questo caso, il contrasto tra la giacca seriosa ed il top più sbarazzino ed il look declinato nei colori pastello ha decisamente colpito nel segno.

Adesso puoi copiarla anche tu: cosa stai aspettando?