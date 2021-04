Se il trench di Belen Rodriguez ha cambiato anche la tua vita, non preoccuparti. Abbiamo quattro opzioni da proporti per copiarlo al meglio!

Trench? Se fino a qualche settimana fa non sapevi neanche cosa fosse, ci ha pensato la show-girl argentina a farlo diventare il tuo nuovo oggetto del desiderio.

Inutile mentire: da quando lo hai visto sul suo profilo Instagram hai improvvisamente riscoperto l’amore per il beige ed hai iniziato a controllare il meteo, sperando in una giornata di pioggia.

Non preoccuparti: abbiamo scovato i quattro migliori trench da provare per copiare il suo stile!

Il trench di Belen Rodriguez: ecco quattro possibili opzioni per te

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Sì, parliamo proprio con te: smetti immediatamente di fare la danza della pioggia e lasciaci godere il primo sole primaverile!

Per indossare il trench, esattamente come fa Belen Rodriguez, non hai nessun bisogno di invocare le divinità della pioggia.

Eh sì, perché da quando la show-girl argentina ha mostrato alcune foto della sua gravidanza su Instagram, in tante abbiamo perso la testa… per il suo trench!

Quello che vedi nel suo photoshoot è di MVP Wardrobe e costa 199 euro (lo trovi cliccando qui).

Se, però, al momento non vuoi spendere così tanto abbiamo pensato a quattro opzioni per te, tutte sotto i 100 euro, per sfidare Belen ad una gara di stile.

Certo, quando poi potremo comprare direttamente i suoi capi grazie ad Hinnominate non avremo più bisogno di cercare di copiarla!

Ti avevamo già detto che il trench è uno dei capispalla primaverili che devi assolutamente avere nell’armadio.

Per indossarlo non deve per forza piovere a dirotto! (Anche se qui trovi tutti gli stivali più chic da incorporare al tuo outfit da pioggia).

Puoi decidere di fare come Belen ed indossare il trench sopra un vestito lungo od un maxi-dress, oppure optare per un look più serioso usando scarpe maschili, una camicia bianca e pantaloni dalla gamba dritta.

LEGGI ANCHE –> La tuta di Belen Rodriguez è la conferma che basta poco per essere trendy: come copiare il suo stile

Se non ti abbiamo ancora convinto, non preoccuparti: qui ti abbiamo spiegato come indossare il trench come se fossi nei film!

Ecco i nostri consigli per trench alla moda: quattro opzioni delle quali non potrai davvero fare a meno!

Stradivarius ed Object: due trench per copiare Belen con stile

Partiamo da due capi classici, con i quali puoi copiare lo stile di Belen in tutto e per tutto.

Il trench beige di Stradivarius che puoi comprare cliccando qui, costa solo 29,99 euro è provvisto di cinta e bottoni a doppiopetto.

Puoi portarlo chiuso fino al collo o poggiato sulle spalle, esattamente come Belen!

Se invece vuoi interpretare lo stile classico del trench con un tocco di particolarità in più, allora ti consigliamo di Object a 99,99 euro.

Realizzato in simil-vinile è quello che ci vuole per rendere il tuo trench veramente il più particolare di tutti!

Entrambi i capi si trovano senza problemi sul sito di Zalando.

De Facto e Mango: il trench al passo con i tempi

Se invece vuoi copiare il trench ma non vuoi rinunciare agli ultimi trend, ti proponiamo due opzioni colorate ed innovative.

Il primo è un trench rosa di DeFacto adesso in saldo a 19,99: puoi scegliere la tonalità rosa baby (qui ti abbiamo spiegato come si abbina) e sfoggiare un capo veramente unico!

Se preferisci, invece, il trench verde menta di Mango a 69,99 (che trovi qui), potrai sfoggiare un look da vera e propria regina del bosco.

Entrambi i modelli, che si trovano su Zalando, sono ad “accappatoio“, senza bottoni e leggeri, perfetti per la mezza stagione!

Ma non preoccuparti, se il trench non ti piace ma vuoi continuare a sfoggiare look meravigliosi anche quando piove, qui trovi le nostre altre opzioni.

Insomma, non hai veramente più scuse!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Se il trench di Belen ti ha conquistato, con queste opzioni dovresti essere in grado di soddisfare la tua voglia di pioggia senza spendere troppo.

Attenta Belen, un esercito di ragazze in trench sta arrivando a sfidarti!