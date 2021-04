Copia il look di Belen Rodriguez o, meglio, la sua tuta, sportiva e seducente al tempo stesso per esaltare la femminilità con comodità.

Che cosa vuol dire eleganza, glamour e seduzione? Come immaginate un look che vi faccia apparire alla moda e molto femminili al tempo stesso? La risposta più ovvia prevederebbe senza dubbio tacchi alti, una gonna o un vestito ma in realtà la seduzione e il fashion possono esser figli di molto altro.

Lo dimostra una bellezza come Belen Rodriguez, la showgirl argentina oramai adottata dall’Italia e capace di esaltare il proprio fascino con ogni genere di outfit.

Che sia in jeans, tuta, tailleur o abito lungo, Belen è sempre l’incarnazione del glamour e della seduzione. Ci sembra allora la persona più giusta per ispirare un look comodo ma femminile al tempo stesso.

Abbiamo allora scandagliato il suo profilo Instagram e trovato un outfit molto interessante: che ne dite di una jumpsuit?

Copia il look di Belen Rodriguez: la tuta intera

La tuta sfoggiata dal Belen Rodriguez nelle foto condivise via Instagram è firmata Gaëlle Paris. La tuta è acquistabile sullo shop del sito internet del marchio al costo di 219 euro. Un po’ cara per voi? Nessun problema, on line possiamo trovare alcune valide alternative a costi decisamente più contenuti.

Setacciando qua e là il web su Zalando ci siamo imbattuti in questa tuta Jumpsuit in misto cotone del marchio Springfield al costo i 46,99 euro: un deciso risparmio rispetto al capo originale sfoggiato da Belen ma una resa veramente simile.

Il punto vita risulta infatti sempre stretto, permane anche la massiccia presenza delle tasche. Piccolo inconveniente, qui abbiamo la manica lunga invece dello smanicato.

Se allora preferite scoprire le braccia potrete preferire la Jumpsuit di Forever New, a 84,49 euro sempre su Zalando. Il colore qui è più tenue ma rimane il punto vita ben segnato e le tasche ben in vista.

Le alternative dunque, come potete vedere, sembrano proprio non mancare, così come le possibilità di creare look totalmente diversi: un bel paio di sneakers e subito si avrà un effetto casual ma ricercato; un paio di tacchi alti invece e il risultato finale sarà seducente e iper femminile.

Tu che cosa sceglierai? Su qualsiasi abbinamento cada la tua scelta non rinunciare a una bella tuta, in stile Belen Rodriguez ovviamente.