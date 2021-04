Valentina Ferragni, la sorella minore di Chiara si confessa nelle sue Instagram Stories rivelando di avere una malattia più grave del previsto. Ecco il suo racconto.

Valentina Ferragni, la sorella minore di Chiara (che è da poco diventata mamma bis di Vittoria e la zia durante il parto dormiva) è ancora sotto choc per le recenti scoperti. La nota influencer infatti ha raccontato nelle sue stories Instagram la scoperta della sua malattia.

Secondo quanto riportato da Valentina le analisi del sangue parlano chiaro e la situazione relativa alla sua salute non sarebbe delle migliori. Così Valentina decide di parlarne espressamente per aiutare tutte quelle ragazze che hanno affrontato lo stesso problema: “Vorrei raccontare il mio problema, perché secondo me è una condizione che colpisce tante ragazze che non sanno di averla perché è molto difficile da diagnosticare. La mia dottoressa è stata bravissima, ha capito qualcosa di molto grosso, che nessuno aveva capito”, spiega nelle sue Instagram Stories. Ma non finisce qui.

Valentina Ferragni sotto choc: la malattia è più grave del previsto

Valentina Ferragni ha deciso di mettersi a nudo e raccontare a tutti i suoi follower la malattia che la colpisce: si chiama insulinoresistenza e non è una malattia molto comune.

“Ho una patologia in una forma più grave del previsto. Si chiama insulinoresistenza”, dice Valentina Ferragni nelle sue Instagram Stories. Le sue cellule hanno una capacità minore di rispondere all’azione dell’insulina nell’organismo. Tutto ciò può portare a diabete mellito di tipo 2. Le cause possono essere di tre tipi: ormonali, genetiche o farmacologiche.

“E’ un problema molto più grave di quanto pensavamo – aggiunge Valentina – poi vi racconterà i passaggi di come la mia dottoressa ha capito che potessi soffrire di questa patologia.” L’influencer, che ha da poco preso le redini della moda al posto della sorella maggiore Chiara, nonostante la brutta notizia ricevuta dal risultato delle analisi ha mantenuto un atteggiamento positivo. Difatti Valentina si è sempre contraddistinta per la sua positività.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@lello_vittoria_lucia_ferragni)

La malattia della ragazza potrebbe essere la causa del suo aumento di peso. Aumento che ha destato non poco sospetto tra i fan e follower che continuavano a tempestarla di domande sulla sua presunta gravidanza avendo notato per l’appunto le forme più rotonde della Ferragni.

Lei in quell’occasione aveva replicato: “Lo so che non vedete l’ora che io e Luca ci sposiamo e abbiamo un figlio. Anche noi lo vogliamo, semplicemente prima vogliamo raggiungere degli obiettivi personali da soli. Non sono quella che impazzisce per sposarsi domani, quando succederà ne sarò felice ma per ora va bene così. Semplicemente se un giorno ho la pancia gonfia è perché ho la pancia gonfia. Tutte abbiamo la pancia gonfia, le smagliature, tutte non siamo perfette“, ha concluso.