Quali sono i migliori stivali da pioggia per donna? Scopriamo quattro opzioni chic con le quali proteggerti senza rinunciare allo stile!

Lo sappiamo, le galosce non sono proprio il capo più chic che abbiamo nell’armadio, vero?

Anche se si tratta di un capo indispensabile (e questa stagione, poi, è quella dove bisogna averle per forza), in molti ci vergogniamo ad usarle.

Di solito sono di colori estremamente sgargianti, con fantasie che definire “al limite” è un eufemismo.

Cosa possiamo fare, allora, per proteggere i nostri piedi dal freddo ma rimanere comunque chic e fashion?

Non preoccuparti, abbiamo i suggerimenti perfetti per te.

Stivali da pioggia: ecco quattro modelli perfetti

Apri gli occhi di primo mattino e già la giornata non promette bene: la luce che filtra dalla finestra è di un grigio che fa paura.

Ti alzi controvoglia, ti prepari un caffè e decidi di aprire la serranda: pioggia, pioggia e ancora pioggia a catinelle.

Insomma, una vera tragedia!

Se ci sommi il fatto che devi uscire di casa e che sai già che i tuoi piedi saranno bagnati tutto il giorno, ecco che hai messo insieme gli ingredienti perfetti per una giornata no.

Che cosa possiamo fare allora?

Ammesso e non concesso che danze della pioggia ed incantesimi rituali per far andare via le nuvole siano poco d’effetto, è giunta l’ora di pensare a cosa metterti addosso.

Ti abbiamo già suggerito qui quali sono i cappotti migliori da usare quando piove ma non ci sono solo i capispalla!

Oggi, infatti, parliamo degli stivali da pioggia, comunemente detti anche galosce.

Sì, l’argomento è decisamente spinoso visto che in commercio ne esistono degli esemplari che lasciano davvero molto a desiderare!

Abbiamo selezionato per te quattro opzioni che sono convenienti e che promettono di trasformare il tuo outfit in un momento!

Basta a brutti (e, diciamocelo, puzzolenti) stivali da pioggia in gomma dai colori sgargianti: è ora di far diventare le galosce chic.

Ti sembra impossibile?

Con queste quattro opzioni non avrai nulla da temere!

Insomma, ora hai a disposizione quattro opzioni veramente perfette per la tua scarpiera.

Non dovrai più controllare le previsioni ossessivamente e cercare uno stregone della pioggia per sapere come vestirti la mattina.

Pioggia? Non ti temo!