Alzi la mano chi non ha nell’armadio un paio di jeans diventati troppo stretti. Non preoccuparti: abbiamo qualche trucchetto per farteli indossare ancora!

A tutti sarà capitato, soprattutto in questo periodo di pandemia, di provare un paio di jeans per scoprire… che non gli entravano più!

La piaga dei jeans troppo piccoli dopo mesi (od anche solo minuti) dall’acquisto è uno di quei problemi che funesta il cuore di ogni It Girl che si rispetti.

Devi buttare tutto e ricominciare da capo?

Noi pensiamo proprio di no: ecco qualche trucchetto per indossare comunque i jeans troppo stretti!

Jeans troppo stretti: ecco i trucchetti per indossarli ancora

Ci si è messa la quarantena, con il nuovo amore per la tuta (qui, infatti, ti abbiamo dato cinque idee per indossarla anche fuori casa) e la corsa per accaparrarsi il lievito madre.

Poi, ovviamente, ha influito anche la comodità e la voglia (e necessità) di stare a casa in periodi “programmati“.

(Se hai bisogno di consigli su come abbinare i leggings, quindi, non preoccuparti qui abbiamo cinque idee per te).

Insomma, possiamo dirlo senza tanti rimorsi: i nostri jeans sono rimasti nell’armadio dal Marzo scorso e adesso, spesso e volentieri, la sola idea di metterli ci fa venire i brividi!

Eh sì, perché gli outfit “di sotto” sono ormai stati decisamente scartati!

Se lavorare in smartworking ed in pigiama è divertente (anche se non fa bene alla salute), uno dei motivi principali è proprio quello di… non doversi vestire di tutto punto!

Prima o poi, però, arriva il momento della verità e dobbiamo confrontarci nuovamente con il nostro paio di jeans.

Anche se ci sono (un poco) mancati (e la vita bassa sta tornando, quindi questi sono gli ultimi momenti per sfoggiare le vite alte), c’è un piccolo problema: non ci entrano!

Non preoccuparti, però, capita a tutti di avere il paio di jeans perfetto nell’armadio e di non poterlo indossare.

Si tratta di quel classico capo che lasciamo piegato in un angolo, perché tanto “prima o poi lo metterò“.

Anche se ti abbiamo spiegato qui qual è il metodo migliore per misurare i jeans senza indossarli, in modo da non sbagliare mai più la taglia, il problema dei jeans troppo stretti va risolto.

Ti abbiamo già suggerito qui di farci… un bagno ma, se questa opzione non è quella perfetta per te, non disperare.

Tre trucchetti per indossare ancora i jeans stretti

Ecco alcuni trucchetti per tornare ad indossare i tuoi jeans troppo stretti senza perdere tempo (ed impazzire nel processo).

Come primo suggerimento, quello che ti consigliamo è di procurarti un elastico per capelli.

Sì, hai capito bene!

Usa l’elastico facendo passare un capo intorno al bottone dei jeans e l’altro all’interno del buco dove dovresti infilare il bottone.

Ora devi semplicemente far passare anche il capo dell’elastico che hai inserito nel buco intorno al bottone e il gioco è fatto!

Il video qui sotto ti spiega in breve come fare.

Per “nascondere” l’elastico, poi, non ti serve altro che una cintura e il gioco è fatto.

Semplicissimo vero?

Il secondo metodo prevede l’utilizzo di una stampella sulla quale, generalmente, si appendono i pantaloni o le gonne.

Sì, proprio una di quelle che ha le “braccia” allungabili e due piccole “pinze” alle quali appendere il tuo capo!

Dopo aver lavato il tuo paio di jeans troppo stretto, “appendilo” con questa stampella ed allunga il più possibile (o quanto ti serve, non esageriamo) le braccia.

Lascia asciugare il tuo capo all’aria aperta e vedrai che, poi, il tuo paio di jeans si sarà irrimediabilmente allargato… in vita!

Il terzo metodo prevede l’utilizzo di un orecchino (sì, hai capito bene) o di un bottone regolatore.

Se non li conosci non preoccuparti: in merceria sapranno sicuramente aiutarti!

I bottoni “regolatori“, infatti, sono un semplice set di bottoni a clip o pressione, che puoi posizionare dove vuoi sulla vita del tuo jeans.

In questa maniera, quindi, potrai chiudere i pantaloni posizionando il bottone regolatore nel punto che è più comodo per te!

Alcuni, invece, si agganciano direttamente al bottone dei jeans e ti permettono, quindi, di “respirare”.

Una soluzione veramente pratica e veloce!

Puoi anche provare, quindi, ad usare un orecchino che sia abbastanza grande da impedire che il buco dei jeans “si apra” da solo.

Dovrai “bucare” la vita dei tuoi pantaloni usando l’orecchino e poi usarlo come “bottone” vero e proprio.

Per assicurarlo, ricordati di chiuderlo con la farfallina che usi per chiudere l’orecchino dietro l’orecchio oppure di piegare il ferretto all’insù.

Insomma, come vedi hai a disposizione tantissimi metodi per tornare ad indossare i tuoi jeans troppo stretti.

Basta pigiami, basta tute e basta leggings: è ora di tornare a sfoggiare… il denim!