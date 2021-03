Oggi abbiamo pensato di metterti a parte di un segreto per indovinare sempre la taglia dei pantaloni senza sbagliare: pronta a scoprirlo?

Come fare per scegliere la taglia migliore per il tuo fisico senza provarsi i pantaloni?

Certo, entrare nel camerino e provarsi velocemente il paio di jeans o di pantaloni che vuoi comprare sembrerebbe essere l’unica soluzione.

Solo così potrai scoprire quanto e se ti stiano alla perfezione!

Ma è davvero la verità? Noi abbiamo un altro metodo da proporti che fa veramente miracoli.

Ecco di cosa si tratta.

Taglia dei pantaloni: il trucco per non sbagliarla mai più

Quante volte ti sei ritrovata con le mani nei capelli a guardare un espositore pieno di jeans di taglie “assurde”?

Qui ti abbiamo spiegato come funzionano le taglie nei negozi ed anche fornito una guida che puoi sempre portare con te.

Indovinare la taglia giusta, infatti, è diventato veramente molto difficile, soprattutto da quando i grandi marchi low-cost hanno iniziato a produrre “in massa” quantità di vestiti che passano da produttore a produttore, da paese a paese.

Insomma, c’è veramente da diventare matti: bisognerebbe ricordare la taglia per ogni brand e per ogni tipologia di abito.

Praticamente è impossibile!

Quante volte, quindi, non hai comprato un paio di pantaloni o di jeans perché non eri sicura della loro taglia?

Capita, a volte, di non avere tempo per andare in camerino e provarsi il paio di pantaloni che hai scelto!

Magari hai fretta oppure non ti piace l’idea di chiuderti in uno spazio piccolo vista la situazione pandemica che va avanti da più di un anno.

Bene, abbiamo la soluzione per te!

Non dovrai più leggere le misure scritte su targhette più complicate di un libro di rune e saprai al volo come ti stanno i jeans.

Come?

Ma con il metodo… del collo!

Sì, non preoccuparti hai letto benissimo: il metodo del collo può risolvere davvero tutti i tuoi problemi!

Dovrai “semplicemente” prendere il tuo pantalone o jeans preferito tra le mani e tenerlo all’altezza della vita.

Dopo aver preso i pantaloni tenendoli per i fianchi, avvolgili intorno al collo.

A questo punto avrai la tua risposta:

se i lembi si toccano : i jeans od i pantaloni sono perfetti! I lembi dei pantaloni che si toccano, combaciando alla perfezione , indicano che quel paio è proprio della tua taglia.

Corri a comprarli!

: i jeans od i pantaloni sono perfetti! I lembi dei pantaloni che si toccano, alla , indicano che quel paio è proprio della tua taglia. Corri a comprarli! se i lembi si sovrappongono : il paio di pantaloni che hai scelto è troppo largo! Quando, chiudendo il capo che hai intorno al tuo collo, i lembi si sovrappongono vuol dire che hai scelto una taglia troppo grande .

Prova a ridurre!

: il paio di pantaloni che hai scelto è troppo largo! Quando, chiudendo il capo che hai intorno al tuo collo, i lembi si sovrappongono vuol dire che hai scelto una taglia . Prova a ridurre! se non riesci a chiudere i lembi: cattive notizie, il paio di pantaloni che hai scelto è troppo piccolo!

Se il jeans ti “strozza” e non riesci a chiudere i lembi, il pantalone ti stringerà da morire una volta indossato.

Prova con una taglia in più!

Questo metodo ha tantissimi lati positivi: è incredibilmente accurato e ti permette di risparmiare tantissimo tempo quando si tratta di fare acquisti!

Certo, d’altro canto, c’è il rischio di attirare sguardi e risatine visto la “particolarità” del movimento.

Che dici, vale la pena fare un tentativo per avere sempre jeans… perfetti?