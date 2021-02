Ecco il trucco facile facile per allargare i jeans troppo stretti in vita

I tuoi jeans preferiti ti stanno stretti e non ti permettono di muoverti liberamente? Prova questo semplicissimo trucco e ritrova il confort.

Basta poco per far gonfiare lo stomaco e notare di non riuscire più a chiudere il bottone dei jeans. Li amavi così tanto ed erano perfetti per ogni occasione e gettarli via ti dispiace davvero tanto. Non temere abbiamo un trucco infallibile per allargare i jeans troppo stretti in vita.

Jeans troppo stretti: il trucco per allargare la vita di una taglia

I tuoi jeans preferiti erano perfetti ma ora l’ultimo bottone non vuole saperne di chiudersi? Niente panico, anche se ora sono quasi perfetti, torneranno ad essere perfetti tra pochissimo.

Quei jeans ti facevano sembrare davvero molto sexy, sembravano esserti stati cuciti addosso, ma ora la vita è stretta e anche se riuscissi a chiuderli ti sentiresti troppo compressa. Il trucco per allargare di una taglia la vita dei jeans esiste e tornerai ad indossarli senza rinunciare al confort.

Vuoi sapere come fare? Innanzitutto devi andare in bagno con i jeans addosso.

Hai capito benissimo. Indossa i jeans e poi scivola in una vasca piena di acqua calda. Resta nella vasca per 15 minuti. Muoviti un pò in modo che il tessuto ammorbidito si adatta bene alle tue forme. Passato questo tempo le fibre dei tuoi jeans si saranno allargate.

Esci dalla vasca e tampona i jeans con un asciugamano mentre li hai ancora indosso. Dovresti lasciare che inizino ad asciugarsi addosso a te, magari mentre fai un pò di squat per renderli ancora più comodi.

Dopo 30 minuti, puoi togliere i jeans e lasciarli asciugare all’aria. La cosa potrebbe risultare scomoda e fastidiosa ma sembrerebbe essere davvero efficace.

Una volta asciutti, i tuoi jeans si saranno modellati sulla forma del tuo corpo, una seconda pelle, non ti sentirai più compressa e scomoda a causa dei nostri jeans troppo stretti.

Una seconda alternativa prevede di bagnare la vita dei jeans con acqua calda e lasciarli asciugare infilati nello schienale di una sedia o qualsiasi altra cosa che abbia una circonferenza più larga del tuo girovita. Una volta asciutti avranno mantenuto la larghezza e saranno molto più confortevoli.

Infine, se sono stretti solo in vita, puoi provare a bagnare la vita con l’acqua calda mente li indossi e lasciarli asciugare.