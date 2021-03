Francesco Venditti, chi è il figlio di Simona Izzo: carriera e vita privata

Francesco Venditti è fra i protagonisti della fiction Mediaset “Svegliati amore mio”, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

Mediaset punta nuovamente sulla fiction d’autore, mercoledì 24 marzo inizia “Svegliati amore mio”, la nuova serie del Biscione targata Simona Izzo e Ricky Tognazzi che vede protagonista Sabrina Ferilli in un’altra prova drammatica.

In attesa di capire quale sarà il riscontro del pubblico, è opportuno sottolineare che il cast corale darà ampio respiro a un’opera inedita che coltiva l’ambizione di portare temi importanti sul piccolo schermo: fra gli attori anche Francesco Venditti, figlio di Simona Izzo, avuto dalla precedente relazione dell’attrice e regista con Antonello Venditti.

Francesco Venditti carriera e curiosità

L’uomo ha seguito le orme della madre, dedicandosi fin dalla tenera età alla recitazione e al doppiaggio ricoprendo anche ruoli di una certa rilevanza: le aspettative nei suoi confronti, visto il nome che porta, sono sempre molto alte. Lo ricordiamo in particolare per apparizioni in “Camere da letto”, “Io no”, “Romanzo Criminale”, “Caro Maestro 2”, “Una donna per amico” e “Lo Zio d’America”.

Grande risalto ha poi ha avuto nell’interpretazione di Nicola Catania da giovane all’interno de “Il Papa Buono”. Senza contare l’apporto nelle fiction “La freccia nera” – al fianco del compianto Ennio Fantastichini – e “Questa è la mia terra”.

Vita privata e Instagram

Menzione speciale per la fiction su Enzo Tortora, nel 2008, “Dove eravamo rimasti?”. Una serie di successi per un attore umile e poliedrico che non ha mai messo la recitazione davanti al resto: un surplus con cui convive in maniera particolarmente disinvolta, ma Francesco Saverio Venditti è anche un padre premuroso e attento: ha 4 figli da 2 mogli diverse. Alice, Tommaso, Leonardo e Mia. Personalità diverse ma sempre accanto al papà, malgrado la distanza fra studio, lavoro ed esigenze di tutti i giorni. Poco attivo sui social, Francesco Venditti si dimostra essere schivo e riservato.