Le Glitter Gold Rose Nails sono unghie rosa o al naturale che brillano per uno stupefacente tocco glitter: ecco come si portano e soprattutto a chi stanno bene.

Una delle tendenze della primavera 2021 nell’ambito della nail art è il nude look sulle unghie, cioè l’utilizzo di colori neutri e non troppo diversi dal tono della pelle.

L’idea è di creare una sorta di continuità tra pelle e unghia, dando allo stesso tempo un’impatto pulito e di grande eleganza.

Naturalmente le unghie nude o comunque dipinte con smalti dai toni neutri e naturali possono risultare un po’ smorte e poco interessanti.

Per questo motivo nella primavera del 2021 sulle unghie metteremo un pizzico di glitter oro, per brillare in qualsiasi occasione e in qualunque momento della giornata.

Glitter oro sulle unghie: è bellissimo (a patto di non esagerare)

Il rosa pallido e in linea generale tutti i colori naturali che si utilizzano per la creazione di look nude stanno benissimo a donne dalla pelle chiara o poco abbronzata, perché riescono a creare il tanto ricercato ed elegante effetto di continuità che è l’obiettivo di questo nail look.

Le donne dalla pelle olivastra o che si abbronzano molto fin dal primo sole dovrebbero scegliere colori leggermente più scuri, simili al color fango, che sulle unghie potrebbero non piacere a tutte.

L’oro e in particolare il glitter color oro sta benissimo alle bionde dagli occhi chiari o scuri, ma anche alle ragazze dai capelli e dagli occhi castani.

Si adatta un po’ meno ai colori delle donne mediterranee, dai capelli molto scuri e dagli occhi castani, poiché crea un contrasto molto forte che in determinate occasioni può scivolare verso il too much.

Se si presta però la massima attenzione a dosare il glitter e a organizzare le decorazioni in maniera elegante sulla superficie delle unghie il rischio di uno scivolone di stile si riduce drasticamente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lbg Beauty 🤍💅🏽 (@lifesbetterglammed)

Il glitter gold rose è anche abbastanza semplice da declinare su unghie corte o molto lunghe.

Nel primo caso conferisce un piccolo tocco glamour e molto elegante a una mano che altrimenti avrebbe poco da dire.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ᴅɪᴀᴍᴀɴᴅɪᴀ ʙᴇᴀᴜᴛʏ ꜱᴀʟᴏɴ (@diamandiabeautysalon)

Di grande raffinatezza e soprattutto di grande impatto grafico sono anche le decorazioni geometriche realizzate sulle unghie con colori a contrasto e illuminate in determinati punti da un tocco di luce color oro che non passa inosservato ma, allo stesso tempo, non risulta sgradevole attirando troppo l’attenzione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sarah (@sarahtu34)

Può essere una scelta molto adatta alle donne mature che amano l’idea di giocare con la nail art e di rimanere al passo con le ultime tendenze senza necessariamente imitare gli eccessi delle ragazze più giovani.

Se invece l’eccesso è proprio quello che si intende ricercare, il glitter gold rose offre una gamma vastissima di possibilità sulle unghie lunghe o lunghissime, soprattutto su quelle a mandorla!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da nails by Lalis (@nailzbylalis)

In questo caso molto lo fanno gli adesivi scelti per realizzare decorazioni ad hoc sulle singole unghie, ma il glitter color oro armonizza l’insieme con un tocco discreto di luce.