Il gilet oversize è, ormai, un must che non possiamo davvero non avere nell’armadio. Ecco cinque idee per creare un look perfetto!

Lo abbiamo visto indosso ad ogni It Girl che si rispetti, dopo aver spopolato su tutte le passerelle più importanti degli ultimi tempi.

Si tratta proprio di lui, il gilet!

Da sempre considerato un capo maschile, quest’anno questo maglione senza maniche si è “riciclato” come vero e proprio oggetto del desiderio del nostro armadio.

Ecco cinque idee per sfoggiarlo in un look semplicemente perfetto!

Gilet oversize: ecco come indossarlo

Non importa che tu lo abbia comprato all’ultimo minuto o che tu lo abbia ripescato dall’armadio di tuo padre.

Il gilet oversize è un vero e proprio must che non deve mancare nell’armadio di ogni fashion victim che si rispetti!

Passato dalle passerelle alla strada, viaggiando sulla vetrina dei social ed approdando, infine, nei nostri cassetti questo tipo di maglione è arrivato per restare.

Indossarlo vuol dire richiamare un certo look “preppy” (un po’ alla Blair Waldorf: qui ti abbiamo dato tutti i suggerimenti per copiare il suo stile) e rivisitarlo con intelligenza ed eleganza.

Eh sì, perché il gilet non bisogna assolutamente indossarlo della propria misura ma trovare una misura che sia più grande, o, per meglio capirci, oversize.

Se vuoi proprio esagerare puoi anche provare ad indossarlo crop top per un effetto veramente incredibile.

Se anche tu hai visto questo capo ovunque e muori dalla voglia di indossarlo, qui ci sono cinque idee per iniziare a portarlo senza aver paura di sbagliare.

Il gilet oversize, dopotutto, sarà un ottimo alleato anche per la stagione che arriva: è pesante ma non troppo (non come i maglioni-vestito di cui ti abbiamo parlato qui) e sarà perfetto per i tuoi look primaverili!

Ecco cinque idee per indossarlo al meglio:

sopra ad un vestito : incredibile ma vero, il gilet può essere usato sopra un vestito! L’accostamento, che mischia stili decisamente diversi, può sembrare azzardato eppure funziona veramente alla perfezione.

Scegli il vestito che ti piace di più (magari trasparente , come uno dei quattro abiti che devi assolutamente avere per la primavera) e non avere paura di provare il mix&match !

come se fosse un vestito: certo, sembra proprio un controsenso eppure il gilet oversize usato come vestito rappresenta un vero e proprio colpo di stile!
Certo, se non vuoi grattarti la pelle a non finire il suggerimento è sempre quello di indossare una maglietta sotto. Vanno bene tutte quelle graphic tee con foto di gruppi musicali oppure scritte ed immagini.
Insomma, più strano è meglio è: perché non provare?

Certo, se non vuoi grattarti la pelle a non finire il suggerimento è sempre quello di indossare una maglietta sotto . Vanno bene tutte quelle graphic tee con foto di gruppi musicali oppure scritte ed immagini.

Insomma, più strano è meglio è: perché non provare?

con una camicia semplice: ti avevamo già dato cinque modi per indossare la camicia bianca in questo articolo. Bene, questo potrebbe essere il sesto!
Sicuramente, questa combinazione è quella più usata da fashion blogger ed influencer e rappresenta, quindi, la scelta più facile per trovare ispirazioni.

Sicuramente, questa combinazione è quella più usata da fashion blogger ed influencer e rappresenta, quindi, la scelta più facile per trovare ispirazioni.

con un maglione a collo alto: il turtleneck (di cui ti abbiamo parlato qui) rappresenta uno di quegli "strati" che possono sempre fare comodo quando si tratta di layering.
Se ti vuoi vestire a cipolla (qui ti abbiamo spiegato come fare), questa combo di vestiti può essere perfetta per chi non vuole rinunciare allo stile anche d'inverno!
Questi mesi sono perfetti per portare questi due maglioni insieme: che ne dici di fare un tentativo?

Se ti vuoi vestire a cipolla (qui ti abbiamo spiegato come fare), questa combo di vestiti può essere perfetta per chi non vuole rinunciare allo stile anche d’inverno!

Questi mesi sono perfetti per portare questi due maglioni insieme: che ne dici di fare un tentativo?

crop top: scegliere un modello crop per il tuo gilet potrebbe essere la scelta al limite che ti assicura un outfit fuori dal comune!
In pochissimi, infatti, sfoggiano questo capo nella versione crop top e, quindi, abbinarlo sembra diventare ancora più difficile.
In realtà, un gilet crop top non è tanto diverso da un crop top normale!
Per evitare di avere troppo freddo (di certo non ti consigliamo di indossarlo quando le temperature sono caldissime), abbina sempre una giacca di jeans e poi segui tutti i suggerimenti di sopra.
Vanno bene camicie bianche, graphic tee o turtleneck: insomma, scegli pure tutto quello che vuoi!

In pochissimi, infatti, sfoggiano questo capo nella versione crop top e, quindi, abbinarlo sembra diventare ancora più difficile.

In realtà, un gilet crop top non è tanto diverso da un crop top normale!

Per evitare di avere troppo freddo (di certo non ti consigliamo di indossarlo quando le temperature sono caldissime), abbina sempre una giacca di jeans e poi segui tutti i suggerimenti di sopra.

Vanno bene camicie bianche, graphic tee o turtleneck: insomma, scegli pure tutto quello che vuoi!

Ti abbiamo convinto a comprare un gilet oversize?

Adesso che sai come abbinarlo non hai proprio più scuse!