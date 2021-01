Ancora non sai come indossare i tuoi turtleneck, i maglioni a collo alto, per i tuoi outfit invernali? Ecco cinque idee per te.

Forse ti ricordi di quando, da bambina, non potevi assolutamente vedere i famosi maglioni a collo alto che tua mamma ti obbligava ad indossare per difenderti dal freddo.

Beh, lo abbiamo detto mille volte: la moda è circolare e quello che oggi non ti piace domani diventerà, con ogni probabilità, il nuovo oggetto del desiderio.

Scopriamo insieme cinque maniere per indossare questo capo creando outfit alla moda ed estremamente stilosi.

Turtleneck: ecco cinque idee per outfit veramente perfetti

Si tratta del maglione che, da qualche tempo, spopola in tutti i social e sembra essere diventato il vero e proprio oggetto del desiderio.

Peccato che noi lo ricordiamo come l’odioso maglione che le nostre mamme ci obbligavano ad indossare prima di andare a scuola!

Tra i suoi tanti lati positivi, infatti, c’è il fatto che il famoso “turtleneck” ovverosia il maglione a collo alto, ti permette di rimanere al caldo come i maglioni normali non fanno.

Insomma, è uno degli elementi che devi assolutamente avere se vuoi vestirti a cipolla nella maniera corretta (qui trovi tutti i nostri suggerimenti a riguardo).

Questo tipo di maglione che è passato dall’essere una specie di maglia della salute ad oggetto dell’anno, presenta comunque qualche problema quando cerchiamo di inserirlo nel nostro outfit.

Ecco cinque idee con le quali sfruttare al meglio il tuo maglione a collo alto e creare outfit veramente perfetti!

semplice : niente di meglio che puntare sulla semplicità. Come ti abbiamo spiegato quando abbiamo parlato dei capi “ statement “, è impossibile abbinare più elementi “importanti” nello stesso outfit senza sbagliare.

Molto meglio, quindi, cercare di creare un look che ruoti intorno al maglione a collo alto!

Indossalo su un paio di jeans (magari come quelli flared ) od una minigonna senza paura di sbagliare.

L’effetto sarà grandioso!

Una maglietta “grafica” (e cioè che abbia una stampa particolare oppure un disegno al quale sei affezionata) diventa il modo perfetto per “esaltare” il collo alto.

Indossarla sotto vuol dire comportarsi come una vera e propria rocker: insomma, sfida la tua Avril Lavigne interiore!

L’outfit è perfetto per un look romantico , da passeggiata invernale in riva al mare.

Puoi provare a sceglierla di tweed (qui ti abbiamo parlato di come abbinarla) oppure usare il pezzo superiore del tuo tailleur femminile (lo hai comprato, vero?).

In ogni caso il maglione a collo alto funziona benissimo con una giacca da completo.

Lo sa anche Emily Ratajkowski e di lei ci fidiamo: dopotutto fa la modella!

Prova a comprarne uno smanicato (che potrai sempre indossare con maglie a maniche lunghe o sotto i maglioni più pesanti) ed indossalo come un vero e proprio top.

Le braccia nude ti permetteranno di rendere questo capo veramente sensuale (anche se non sembra proprio il pezzo più sexy che tu potresti avere nell’armadio).

Bene, adesso hai tutti gli elementi per sfoggiare il maglione a collo alto senza sbagliare mai neanche un capo.

Che ne dici, nonostante tu lo abbia detestato quando eri più piccola sei pronta a dargli una nuova chance?