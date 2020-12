Certo, adesso dire vestirsi a cipolla non suona cool come in inglese: layering! Quello che conta, però, è saper vestirsi a strati: ecco come.

Va bene, è vero, dire “a cipolla” non è proprio il modo più fashion per riferirsi al vestirsi a strati, però è importante tenere a mente le nostre radici.

Se non ci fosse stata la nostra mamma o la nostra nonna ad urlarci di metterci una maglietta sotto la camicia ed un golf sotto la giacca, oggi, probabilmente, non saremmo qui a parlare di moda.

Saper vestirsi a strati (o fare il layering) è importantissimo per affrontare l’inverno: ancora di più, poi, quando parliamo di fashionistas come noi!

Ecco tutti i suggerimenti per affrontare gli strati in maniera spaziale.

Vestirsi a cipolla: le regole base per affrontare l’inverno con stile

Inutile cercare di sfuggire all’analogia con la cipolla.

Vestirsi a strati, infatti, non suona così evocativo come le nostre care cipolle ed abbiamo deciso di rimanere fedeli alla tradizione.

Oggi, quindi, impariamo quali sono gli strati della cipolla che dobbiamo conoscere per realizzare un outfit invernale veramente perfetto!

Dopotutto, l’inverno è veramente la stagione più odiata da tutte le fashion victim; l’unico motivo riguarda, purtroppo, le sue temperature veramente rigide!

Come fare a sfoggiare gonne, calze nuove, top o magliette appena comprati se l’unica cosa che vogliamo fare è infagottarci in una felpa gigante?

Certo, si può essere fashion anche quando usiamo la felpa (qui vi abbiamo dato qualche consiglio) oppure i joggers (che sono il vero e proprio must di questo inverno post-quarantena).

Non è detto, però, che per essere felici anche d’inverno dobbiamo, forzatamente, morire di freddo oppure sfoggiare i nostri outfit solo al chiuso!

Ecco cinque consigli per realizzare il perfetto outfit a cipolla e non sentire (quasi) più freddo!

Insomma, vestirsi a cipolla non deve per forza significare che avete buttato ogni velleità di stile fuori dalla finestra!

Anche se fa freddo, quindi, grazie a questi consigli possiamo vestirci con stile e rimanere al caldo.

Meglio di così veramente non si può.