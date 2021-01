By

Hai mai sentito parlare di “statement piece”? Scopriamo insieme di che cosa si tratta e come possiamo fare per procurarcene qualcuno!

Rihanna ne porta molti, così come Lady Gaga oppure Olivia Palermo o Victoria Beckham.

Come vedi, uno pezzo “statement” è qualcosa appannaggio non delle influencer (che, riconosciamolo, indossano quello che viene loro regalato) ma di chi si veste a seconda del proprio, eclettico, gusto personale.

Ecco di che cosa parliamo quando parliamo di “statement” nel mondo della moda e quali sono i capi che puoi (e dovresti) avere anche tu!

Statement piece: i capi irrinunciabili che devi avere nell’armadio

Potresti fare come Jared Leto in questo famosissima (e divertentissima) sequenza di foto, diventate successivamente un meme (esattamente come è successo anche a Bernie Sanders).

Certo Jared Leto può permettersi qualsiasi capo sul quale posa gli occhi (oltre a collaborazioni che spaziano dall’alta moda a quella… tecnica) e nel caso di questo famoso cappotto verde non ha avuto veramente dubbi.

Ma perché queste foto sono importanti quando parliamo di “statement piece“?

Un capo “statement, infatti, è uno di quelli che non puoi assolutamente non avere nell’armadio: rende semplicissimo vestirsi la mattina!

Ma che cosa sono gli “statement pieces“?

La domanda non potrebbe avere una risposta più semplice: uno statement piece può essere qualsiasi capo tu voglia!

Si tratta, ovviamente, di una provocazione.

Un capo “statement” è uno di quelli che attira l’attenzione e, intorno al quale, devi e puoi costruire il resto del tuo outfit.

Hai presente quando, la mattina, ti trovi a dover abbinare un enorme cappotto teddy (qui ti abbiamo parlato dei migliori), insieme a delle scarpe dal colore brillante ed una borsa decisamente ingombrante?

Ecco, il problema non è uno di quei capi ma, bensì, il fatto che siano “troppi“.

Lo statement è un pezzo che dice agli altri qualcosa di te: anzi, per chi è abbastanza attento, lo statement dice tutto!

Ecco, quindi, che il cappotto verde che faceva gola a Jared Leto, così come un qualsiasi pezzo decisamente “distintivo”, diventano facilmente uno “statement”.

Insomma, non deve essere solo un cappotto ma anche un paio di scarpe, una borsa particolare, una maglietta od un vestito o, anche, addirittura un cappello.

Scegli un pezzo che sia non solo uno dei tuoi preferiti ma anche un vero e proprio “proclama“.

Il tuo look, non importa quanto “semplice” diventa improvvisamente alla moda e veramente iconico.

Lo “statement piece” lo trasforma e lo rende unico nel suo genere e parlando agli altri in maniera inequivocabile del tuo stile.

Ecco quali sono alcuni dei pezzi che puoi usare:

giacche : non solo cappotti ma anche le giacche! Qui ti avevamo suggerito come indossare quella di tweed ma puoi veramente sbizzarrirti.

Scegli un blazer che sia colorato o che abbia una fantasia veramente esuberante e costruisci il tuo outfit intorno alla giacca.

Vedrai che, mettendola al primo posto , non avrai bisogno di preoccuparti di risultare indimenticabile!

Invece del “solito” jeans , scegli un capo che sia innovativo e decisamente in linea con il tuo stile!

Puoi provare con i pantaloni di pelle (qui ti avevamo dato qualche suggerimento per indossarli anche se colorati) o con qualsiasi tipo di pantalone che attiri l’attenzione .

Per renderti la “ fatica ” di vestirti più semplice, ricorda di indossarlo con magliette a tinta unita e scarpe nere : il look è pronto!

Quando scegli le scarpe come capo cardine non preoccuparti di altro che non sia… il colore!

Tonalità accese, colori doppi, vernice: qualsiasi elemento “assurdo”, se declinato sulle scarpe, diventa presto un vero e proprio segnale di stile. Il tuo!

Se scegli di usare le scarpe come pezzo più importante tra tutti ricorda un solo consiglio: il resto del tuo outfit deve essere fantasticamente neutro.

Insomma, a vedere le star sembra che usare un pezzo “iconico” sia l’unico modo per essere sempre alla moda anche quando non hai voglia di abbinare tutti i tuoi vestiti tra di loro.

Hai già in mente qualche pezzo “statement” che potrebbe aiutarti a vestirti in maniera più facile?

Secondo noi hai sicuramente qualcosa nell’armadio che si merita di diventare il protagonista assoluto del tuo outfit.

Non vediamo l’ora di vederlo!