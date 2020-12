Olivia Palermo è un’attrice, influencer e personaggio televisivo americano oltre ad esser ormai considerata un’icona della moda. La si vede sempre alle sfilate milanesi in quanto è testimonial di molti stilisti. Copiamo tre dei suoi outfit più recenti.

La mora, e magrissima, Olivia Tedesco Palermo è figlia di un magnate immobiliare e di un’apprezzata interior designer. Dopo il reality “The City” è arrivata la notorietà e non si è più fermata. Tra set fotografici e lavori televisivi ha milioni di follower. Copiamo tre dei suoi outfit più recenti – postati in Instagram – con poche semplici dritte.

Olivia Palermo: l’americana dallo charme italiano

Per ispirarsi al primo look della bella Olivia, l’outfit evergreen, si può optare sul cappotto – visto in sfilata – di Armani (foto sopra). Resta disponibile sul sito ufficiale solo nella taglia 40 ma in caso di necessità si può chiedere in boutique. Costa 1300 euro, il motivo chevron è elegante senza tempo, un capo classico che viene reinterpretato dallo stilista italiano diventando esclusivo.

Per copiare l’outfit monocromatico ecco la gonna in azzurro cielo di tulle plissé MAX&Co. a 149 euro. La gonna a ruota con lunghezza midi è l’ideale per le passeggiate diurne in città ma andrà benissimo anche per una cena di classe se abbinata alle scarpe giuste. Per la borsa una soluzione potrebbe essere quella di Coccinelle. A 120 euro si trova il secchiello avorio in pelle liscia.

A completare il tutto è la maglia con collo alto di Zara. Disponibile in sei colori, costa solo 19,95 euro, ha una finitura a coste e finti bottoni metallici sui polsi.

Terzo outfit di Olivia Palermo, binomio di stili

Mentre per quanto riguarda l’abito in pelle nera potete guardare qui, e per gli stivaletti neri stringati qui, riguardo al cappotto basta semplicemente andare sul sito o in uno shop MAX&Co. (foto sotto).

Si, è proprio quello sfoggiato dalla nota influencer per le strade di New York lo scorso ottobre. Si trova a 449 e lo stesso modello è disponibile in altre due varianti sempre a fantasia. L’outfit mix tra due capi contrapposti, uno super sensuale e l’altro da ragazza di campagna, è un nuovo must da seguire.

Una valida alternativa alla borsa a mano in coccodrillo verde scuro, è la proposta di Jw Pei, brand di Los Angeles che basa tutto su design minimalista, accessibilità (la borsa è attualmente scontata a 40 euro!), e materiali naturali.

Insomma, copiare le influencer meglio vestite è possibile sia con marchi d’eccellenza che con quelli low cost. Basta cercare in rete per trovare le soluzioni per il nostro prossimo outfit “vip”.

Silvia Zanchi