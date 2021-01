Patrizia Rossetti attacca Maria Teresa. Guenda Goria interviene e la sbugiarda

Patrizia Rossetti ha duramente attaccato Maria Teresa Ruta a causa del suo retroscena con Alain Delon. Guenda Goria però non ci sta e su Instagram è intervenuta per raccontare la verità dei fatti.

Patrizia Rossetti ha lasciato letteralmente senza parole il pubblico del Grande Fratello Vip. Il motivo? La conduttrice non ha mai fatto mistero di essere una grande amica di Maria Teresa Ruta, che attualmente si trova nella casa più spiata d’Italia. Basti pensare che scelsero di partecipare insieme a Pechino Express, edizione che riuscirono perfino a vincere. Per questo motivo sono apparsi piuttosto strani alcuni sue recenti commenti contro la mamma di Guenda Goria, ma che cos’è successo?

Durante la diretta di ieri sera, dove i concorrenti hanno scoperto la reale data della finale, Maria Teresa ha rivelato che il grande Alain Delon, durante una serata a cui ha preso parte con Alba Parietti, ha preferito la sua compagnia piuttosto che quella della collega. Fin qui nulla di male, è semplice gossip come tanti. Peccato che Alba abbia smentito il tutto, rivelando che le cose non sarebbero andate propriamente così e fin qui ci siamo. Nulla di particolarmente strano. Quello che ha colpito il popolo della rete sono i commenti rilasciati dalla Rossetti sotto al post di Alba che le danno ragione.

“Hai fatto bene Alba a pubblicare questa realtà. I fatti sono meglio delle parole“ ha commentato, facendo insospettire il pubblico della rete che l’ha prontamente attaccata, stranito che si sia schierata contro Maria Teresa, visto che le due sono grandi amiche. Patrizia ha deciso di replicare ai commenti ricevuti, lasciando però una critica nei confronti della Ruta: “Io non sono una sua nemica. Le amiche vere non devono darti sempre ragione” ha replicato la conduttrice e fin qui non c’è assolutamente nulla di male. Quello che ha fatto arrabbiare gli utenti della rete è stato il seguente passaggio: “Ma chi siete voi per giudicare? Meglio vendere i materassi che perdere la dignità in un reality pur di stare in tv“ ha tuonato.

La frase di Patrizia Rossetti è apparsa come un attacco nei confronti di Maria Teresa Ruta e per questo Guenda Goria ha scelto di replicare pubblicamente, rivelando un inedito retroscena nei suoi confronti.

Guenda replica a Patrizia Rossetti: il retroscena di Amedeo Goria

Guenda Goria, dopo che i suoi fan le hanno segnalato il tutto, ha scelto di replicare attraverso le Instagram Stories, schierandosi contro Patrizia Rossetti e difendendo sua madre, che al momento si trova nella casa del GF Vip e non può di certo difendersi da quello che accade nel mondo esterno.

“Patrizia Rossetti intanto fa intendere che mia mamma non stia dicendo la verità e in più rispondendo ad un utente dice meglio vendere materassi che perdere la dignità in un reality show pur di andare in TV” ha esordito la figlia di Maria Teresa Ruta per poi proseguire. “Patrizia è una carissima amica di mamma e insieme hanno vinto insieme Pechino Express. Parlare di dignità perduta per un racconto di gossip di tanti anni fa su cui uno si può anche fare una risata su un aneddoto simpatico è un’altra cosa” ha continuato.

“Io non credo che nessuno la stia perdendo, in particolar modo mia mamma” ha continuato Guenda, che di recente è apparsa imbarazzata a Pomeriggio 5. “E’ un commento che da un’amica proprio non me l’aspetto“ ha osservato per poi sganciare la bomba, facendo riferimento al perdere la dignità scegliendo di partecipare ad un reality show. “Patrizia Rossetti ha fatto ben due provini per entrare in questa edizione di enorme successo del GF Vip condotto da Alfonso Signorini per cui parlare di dignità … di che cosa stiamo parlando? Di una persona, di una donna” ha aggiunto.

“Perdere la dignità è un’altra cosa” ha poi concluso. “Raccontare un aneddoto di gossip e parlare della propria vita. Parlare delle proprie vicende, condividere la propria esperienza, far compagnia alle persone anche parlare dei rapporti familiari no” ha aggiunto. “Io credo sia un atto di grande generosità verso il pubblico“. Guenda però non ha chiuso qui la questione, in quanto ha chiesto a suo padre Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa, che ha confermato quanto raccontato durante l’ultima diretta di Alfonso Signorini, prima che insieme a Dayane smascherasse Pierpaolo Pretelli, rivelando che ricorda benissimo che quando accadde quest’episodio lei gli raccontò tutto per filo e per segno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ꧁ ꧂ (@guendagoria)

Patrizia Rossetti, almeno per il momento, non ha ancora replicato di fronte alle dichiarazioni di Guenda Goria, ma non si esclude che le due possano confrontarsi nei salotti televisivi più famosi del piccolo schermo.