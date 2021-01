Maria Teresa Ruta e Dayane Mello smascherano Pierpaolo Pretelli: strategia per escludere Tommaso Zorzi dal televoto per la finale?

Maria Teresa Ruta e Dayane Mello smascherano Pierpaolo Pretelli convinte che l’ex velino abbia agito d’astuzia per escludere Tommaso Zorzi dal televoto per decidere il primo finalista uomo del Grande Fratello Vip.

Dopo la scelta di Andrea Zelletta da parte delle donne, Alfonso Signorini ha esortato gli uomini e Dayane Mello, prima finalista della quinta edizione del reality show, a votare per individuare il nome da mandare al televoto contro Zelletta. La scelta di Pierpaolo Pretelli ha fatto torcere il naso sia a Maria Teresa Ruta che a Dayane Mello.

Maria Teresa Ruta e Dayane Mello contro Pierpaolo Pretelli: ha escluso Tommaso Zorzi dal televoto per la finale?

Maria Teresa Ruta e Dayane Mello contro Pierpaolo Pretelli. L’ex velino di Striscia la Notizia, tra i suoi compagni d’avventura a chi dare la possibilità di giocarsi la finale al televoto, ha scelto di votare per Andrea Zenga. “Volevo fare il nome di Tommaso ma voglio dare una piccola mano a Zenga”, ha detto Pierpaolo durante la votazione.

Il voto di Pretelli non è piaciuto a Maria Teresa Ruta e Dayane Mello. La Ruta, parlando con Tommaso Zorzi che ha discusso con Giulia Salemi dopo la diretta con Alfonso Signorini, ha detto:

“Ho visto che ha preferito Zenga a te. Non voleva andare al televoto con te. Lui ha pensato che Zenga votava lui, che Zelletta votava lui. Se Dayane votava te e lui votava te andavate in 3 e li massacravi. Fai il conto, la verità è questa. Amore mio [ride]”.

Dayane, chiacchierando con Samantha De Grenet, ha espresso la propria opinione sul voto di Pierpaolo Pretelli esponendo la stessa idea di Maria Teresa Ruta. “Amore, era ovvio. Non gli conveniva. Non avrebbe vinto con Tommaso. È stata strategia, un colpo basso. Voleva andare al televoto con Andrea per avere più possibilità di diventare finalista”, ha detto la conduttrice.

SDG: “A me fa strano il voto di Pierpaolo”

🍵🍵#tzvip #gregorelli #gfvip pic.twitter.com/TOI18OL4jY — posso dirtelo? (@edoruta) January 26, 2021

TOMMASO SMERDA LA STRATEGIA DEI PRELEMI E ORA VENITE A DIRMI CHE L’AVEVA CHIESTO LUI 🔥🔥🔥🔥🔥 #tzvip pic.twitter.com/UTaFm35UKM — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) January 26, 2021

Dayane: “Io penso che sia una strategia: non mettere uno forte come Tommaso contro Andrea o Pierpaolo.

Voi potete negare ma io dallo schermo nel confessionale ho visto che tutti dicevate Tommaso no. Perché se lui è sempre stato il protagonista? Perché è forte” 🍵🍵#gfvip #tzvip pic.twitter.com/GwXfUdYINc — posso dirtelo? (@edoruta) January 26, 2021

Alfonso Signorini affronterà la questione durante la prossima puntata del Grande Fratello Vip 2020?