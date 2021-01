Tommaso Zorzi, dura lite con Giulia Salemi: “Hai parato il cu*o a Pierpaolo”

Dura lite durante la notte nella casa del Grande Fratello Vip tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi: “Hai parato il cu*o a Pierpaolo Pretelli”.

Durissima lite durante la notte nella casa del Grande Fratello Vip tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. Tutto è scaturito dalla scelta della Salemi di escludere Tommaso dalla lista dei concorrenti che meriterebbero la finalissima. Tommaso ha accettato la scelta di Giulia, ma non la motivazione.

Giulia ha motivato la propria scelta affermando di essere stata consigliata dallo stesso Tommaso che, vedendola in difficoltà, le ha fatto capire di poter fare il suo nome per poi aggiungere che Zorzi sarebbe comunque arrivato in finale. Le parole della Salemi non sono state affatto gradite da Tommaso che ha così discusso animatamente con Giulia dopo la diretta con Alfonso Signorini.

Tommaso Zorzi, scontro con Giulia Salemi dopo la sua esclusione dal televoto per la finale del Grande Fratello Vip

Infastidito dalla motivazione utilizzata da Giulia Salemi che ha avuto un incontro con la mamma di Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi si è prima sfogato con gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip e poi ha chiesto spiegazioni direttamente alla Salemi con cui aveva un rapporto anche fuori dalla casa.

“Tutti pensano che mi avresti sbattuto fuori. Perchè quando ti dico che non siamo migliori amici mi guardi come se cadessi dal pero? Tu devi dire ho parato il cu*o a Pierpaolo e non mi dire che tanto in finale arriverò lo stesso”, sbotta Tommaso.

“Posso pensare che tu sia un personaggio forte e in quanto tale in finale ci arriverai lo stesso?“, ribatte Giulia.

“Mi aspettavo questa tua scelta e tutti se l’aspettavano. Io non sono ferito, mi incaz*o perchè non mi dici il vero motivo. Non mi dire ‘tanto tu in finale ci arrivi lo stesso. Dimmi invece ‘ho voluto salvare Pierpaolo, perché sapevo che tra Pier e Andrea Maria Teresa e Stefania avrebbero mandato in finale Pierpaolo’. Quando hai fatto il mio nome per pararti il cu*o hai detto ‘scelgo di non mandare Tommy perché me l’ha detto lui’. Non è vero, non te l’ho mai detto, ho solo sgranato gli occhi. Perchè non hai detto di aver scelto me per dare una chance in più a Pierpaolo? Non pararti il cu*o”, aggiunge Tommaso.

Giulia prova a difendersi così: “Avevo davanti un bel rapporto di 6 anni e un legame forte che si è creato in 3 mesi. Hai ragione, non siamo migliori amici, ma io intendevo dire che siamo molto amici.Ti chiedo scusa, forse dovevo dirti ‘ok ho tolto la finale a te per darla a Pier’ Sulla motivazione forse hai ragione, ma davvero io a te ci tengo moltissimo”.