Tommaso Zorzi torna a parlare di Francesco Monte: lui non la prende bene e sbotta

Tommaso Zorzi ha discusso con Giulia Salemi dopo la diretta del Grande Fratello Vip tirando in ballo Francesco Monte. Lui non ci sta e su Instagram ha replicato a tutto.

Tommaso Zorzi, dopo la diretta di ieri sera del GF Vip, ha avuto una dura discussione con Giulia Salemi che durante il momento di scegliere il concorrente da poter mandare in finale, invece di fare il suo nome ha preferito salvare Andrea Zelletta.

I due hanno avuto modo di poterne parlare non appena Alfonso Signorini ha salutato il pubblico del piccolo schermo e, dopo aver rivelato la sua intenzione di voler abbandonare il programma, Tommaso non ha potuto fare a meno di nascondere tutta la sua delusione nei confronti di Giulia, affermando che non la considera una migliore amica perché non appena iniziata la sua relazione, da tempo terminata, con Francesco Monte lo avrebbe totalmente allontanato, ma non solo.

Tommaso rivela che Francesco non avrebbe particolare simpatia nei suoi confronti, cosa ricambiata, e che lui non aveva nessuna voglia di voler approfondire la loro conoscenza in quanto durante la sua partecipazione al GF Vip avrebbe affermato che gli faceva schifo vedere due donne che si baciano.

Tommaso Zorzi è tornato a parlare di Francesco Monte, considerato che questa non era la prima volta di cui parlava di lui all’interno del programma, e lui non se n’è stato di certo a guardare e ha deciso di replicare su Instagram non mandandole di certo a dire.

Francesco Monte rompe il silenzio su Tommaso Zorzi: lo sfogo

Francesco Monte, che di solito non ama replicare, ha deciso di rompere il silenzio sul suo profilo Instagram, rispondendo su quanto affermato da Tommaso Zorzi nelle scorse ore al Grande Fratello Vip. Come anticipato, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha reagito affatto bene di fronte alle parole dell’influencer e c’è addirittura chi sospetta abbia agito per vie legali.

“Per emergere bisogna impegnarsi tanto, lavorare, fare sacrifici e tanta fatica” ha esordito Francesco nelle sua Instagram Stories. “Ignorare anche tutte quelle cose che non corrispondono alla verità dei fatti“ ha poi aggiunto. “Chi si fa i fatti suoi campa davvero 100 anni. Fortunatamente i miei genitori mi hanno dato degli insegnamenti che mi sembra di capire non abbiano avuto le nuove generazioni “ ha proseguito duro. “Ma sono del parere che a tutto ciò sia un limite. Ci vediamo presto ed il mio indizio è il seguente: portone marrone e scalinata” ha poi concluso. “La legge è uguale per tutti!”

Discussione Tommaso vs Giulia pt 7 Monte in poche parole non poteva vedere Tommaso ⚰️ #gfvip #tzvip pic.twitter.com/1tlI1e7Rgi — frà • (@frahamoswald) January 26, 2021

Francesco Monte contro Tommaso Zorzi è qualcosa che forse il pubblico non si aspettava, ma questa non è di certo la prima volta che i due hanno un’incomprensione. Basti pensare che già prima dell’ingresso dell’influencer nella casa del GF Vip, avevano avuto un diverbio ha coinvolto anche la fidanzata di lui. I due sposteranno le loro incomprensioni in altre sedi? Staremo a vedere.