Ti hanno comparata ad un giocatore dell’NBA o ti chiedono che tempo fa lassù? Ecco i nostri suggerimenti su come vestirsi se sei troppo alta.

Lo hai sentito mille e mille volte quindi, per tua sfortuna, ti toccherà sentirlo un’altra volta in più: l’altezza è mezza bellezza!

Nonostante questa frase sia assolutamente vera (un po’ come tutti i luoghi comuni), sappiamo che, comunque, lo stile e la moda possono fare tantissimo per aiutarti a superare alcuni problemi.

Le ragazze altissime, infatti, hanno dalla loro un grandissimo vantaggio che, però, spesso non riescono a sfruttare al meglio. Vediamo insieme cosa puoi fare se sei “troppo” alta!

Come vestirsi se sei “troppo” alta: i suggerimenti utili

Magliette con maniche troppo corte, pantaloni che lasciano le caviglie scoperte, cappotti che su di te sembrano gilet.

Insomma, anche se essere alte è una benedizione (te lo ripetono da sempre) a te sembra che sia un incubo in fatto di vestiti!

Ognuno di noi, ovviamente, negli anni crea e consolida uno stile personale che è fatto, principalmente, da tutto quello che ci piace sommato a quello che ci fa sentire a nostro agio.

Per tutti si tratta, in definitiva, di capi diversi e particolari che poi bisogna saper abbinare al meglio.

Chi ha però una caratteristica fisica prominente rischia di costruire il proprio stile in base agli abiti che nascondono il proprio “difetto”.

Ci sono persone che a causa del seno troppo grande non mettono la camicia (anche se qui vi abbiamo dato dei suggerimenti per non farla aprire tra un bottone e l’altro) o chi è “troppo” basso che deve seguire delle linee guida infallibili (anche per chi non è altissimo abbiamo stilato una lista di suggerimenti).

Insomma, si tratta di un problema comune a molti anche se, ovviamente, declinato in sfumature diverse.

Se il tuo stile risente della tua altezza e non fai altro che indossare felpe giganti o capi di molte taglie più grandi, ecco i nostri consigli!

spezziamoci : no, tranquilla, non devi farti a metà con una sega come in un trucco di magia! Se sei “troppo” alta, però, è meglio imparare a dividere a metà la tua figura . Prova con cinte che segnino bene il punto vita e, mi raccomando, non esagerare con la vita alta.

Hai bisogno di creare uno stacco definito , in modo da non sembrare un “pezzo unico”.

Indossa quello che preferisci: vestiti, jeans o gonne. Ricordati solo che è vietato uscire di casa senza cintura o senza aver evidenziato la “fine” del busto!

Niente righe verticali , o fantasie che si sviluppano verso l’alto: sì alle righe orizzontali , al tartan (qui trovi qualche consiglio per indossarlo), ai pois (abbiamo parlato anche di loro qui) e, ovviamente, a tutto quello che ti piace!

il pantalone giusto : di certo per te, con il fiorire della vita alta, non sono stati tempi facili. Chi è alto, infatti, dovrebbe evitare a tutti i costi tutte le tipologie di jeans che hanno la vita … alta !

Meglio scegliere pantaloni a vita bassa (non come nei primi 2000 ma sicuramente più centrati). Inoltre, per te, sono perfetti i modelli flared (di cui ti abbiamo parlato qui) od i mom jeans.

Insomma, non comprare un pantalone corto a causa della tua altezza ma scegli quello corto … per stile !

Metti in pratica i consigli che hai letto più su ( sì alle fantasie, ai colori accesi e attenzione a segnare il punto vita ) e sbizzarrisciti pure!

Le tue gambe sono un punto importante da mettere in mostra e le puoi valorizzare maggiormente con spacchi e trasparenze piuttosto che con un minidress che ti farebbe diventare… solo gambe!

Esagera con borse enormi e gioielli importanti che attirino l’attenzione e siano “provocatori”.

Puoi permetterti di osare: se ti va di farlo, scatenati!

Insomma, se come ti hanno già detto in tanti (ed anche noi) altezza è davvero mezza bellezza allora è vero che lo stile può “riempire” l’altra metà.

Ora hai tutti gli strumenti per rendere il tuo armadio più “conforme” alla tua altezza.

Ci vediamo in cima?