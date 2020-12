Lo sappiamo tutti, quando arriva Natale arriva anche il tartan. Scopriamo insieme le idee per abbinare il tartan senza risultare banali!

Non c’è momento migliore dell’inverno per sfoggiare il tessuto più amato da elfi e folletti: il tartan!

Scherzi a parte, il tartan è decisamente uno dei motivi e tessuti più quotati, soprattutto nei periodi invernali.

Tutti ne possediamo almeno un capo nell’armadio ma la domanda su come fare per includerlo in un look rimane.

Ecco qualche suggerimento utile da sfruttare per l’arrivo delle feste ed anche dopo!

Come abbinare il tartan: cinque outfit per non sbagliare mai

Le gonne tartan sono tornate, ve ne avevamo già parlato qui: evviva!

Oltre l’allegria per il ritorno di un caro amico, adesso giunge spontaneo il quesito: “Ma con che cosa indosso il tartan?“.

I capi con questa fantasia, infatti, sono quotatissimi intorno alle festività natalizie ma poi, il più delle volte, rimangono appesi nell’armadio a guardarci con tristezza.

Usare il tartan dopo il 25 Dicembre ci sembra veramente impossibile!

Fortunatamente, però, con questi cinque consigli possiamo provare ad usare il tartan anche lontano dalle fiamme del caminetto e dal cenone natalizio.

Ecco come abbinare il tartan senza sbagliare mai, in inverno ma anche d’estate!

Bene, ora che avete copiato il look delle star, siete pronte per sfoggiare il vostro capo tartan sia durante le feste di Natale sia, per esempio, a Ferragosto.

Non vediamo l’ora di vedere cosa indosserete!