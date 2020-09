Come indossare i pois: i suggerimenti per abbinarli senza fare errori

Simpatici, allegri, divertenti e mai banali: i pois sono un elemento intramontabile! Ecco la guida per scoprire come indossare i pois senza fare errori!

Altrimenti detti polka dot, i pois sono un elemento del quale ci libereremo difficilmente.

Le loro declinazioni sono quasi infinite: camicie, gonne, pantaloni, cappotti, foulard e chi più ne ha più ne metta!

Non c’è niente che non possa essere a pois e tutti quanti ne abbiamo almeno uno o più capi nell’armadio.

Saper abbinare i pois, però, non è sempre una passeggiata.

Scopriamo insieme come fare per essere sempre al passo con la moda e non commettere errori veramente imperdonabili!

Come indossare i pois: ecco i suggerimenti per creare un outfit perfetto

Come non ci stancheremo mai di ripetere, per ogni capo di vestiario è importante scegliere abiti che si adattino alla forma del nostro corpo.

Questo consiglio vale ancora di più quando parliamo dei pois!

Le dimensioni contano: ebbene sì, in questo caso è proprio vero! Nello scegliere un capo a pois è fondamentale fare attenzione alle misure.

Più i pois sono grandi, infatti, e più accentuano e contribuiscono ad arrotondare le linee e le forme del nostro corpo.

L’effetto è ottimo se siete longilinee o poco formose e volete accentuare le vostre curve; se invece volete creare un effetto meno eccessivo e più armonioso, scegliete pois piccoli e sottili che vi aiuteranno a slanciare la figura.

Le tendenze della moda invernale ed autunnale parlano chiaro: sportwear, riuso e… moda baby!

Per realizzare un look baby senza esagerare i pois sono dei perfetti alleati!

Divertimento senza… strafare?: il look perfetto, infatti, prevede che i pois non vengano abbinati a nessun’altra fantasia. Se state usando i pois non potete assolutamente abbinarli a capi animalier, righe, fiori o quadri.

Ma è davvero così?

Per le più spregiudicate e per chi ha un animo libero si possono tentare accostamenti azzardati e giocosi, in pieno stile… bambino!

Sì quindi al mix di fantasie rispettando però alcune regole: mai più di due tipi e attenzione maniacale ai dettagli!

Esagerare può fare danni. Ricordate che il modo migliore per abbinare i pois è lasciare che siano loro il pezzo forte del vostro outfit e costruire il resto intorno!

Top, vestiti e minidress: i veri protagonisti a pois, infatti, sono loro. Scegliete fiocchi, nodi e trasparenze per giocare con le possibilità e lasciate che siano i pois le vere star del vostro outfit!

I minidress sono estremamente di aiuto se sei bassa e non sai come valorizzarti, mentre camicie o bluse sono perfette da sfoggiare sul luogo di lavoro per non risultare troppo seriose.

Coordinare il colore di scarpe, cinta e borsa vi aiuterà a rendere il tutto veramente ineccepibile.

Se volete indossare gonne o pantaloni a pois ed avete paura di esagerare, niente paura.

Provate abbinando una felpa oversized od un maglione a tinta unita per un effetto elegante senza rinunciare ad un pizzico di allegria.

I pois non passeranno mai di moda: sono ora il trend per le unghie di Settembre (se avete usato i nostri suggerimenti per curarle dopo le vacanze) ma non si fermeranno di certo qui.

Saperli abbinare è fondamentale per sfoggiare un outfit perfetto.

Se avete letto i nostri suggerimenti su come abbinare i pantaloni bianchi oppure come indossare il marrone dovreste essere pronte: proviamo?